Laura Flores nos inspira al mostrarse al natural: se quitó la peluca y así luce

La actriz Laura Flores decidió dar un mensaje inspirador a todas las mujeres, aprovechando su rol como conductora invitada en el programa ¡Siéntese quien pueda! de la cadena UniMas, se quitó la peluca y se mostró ligera y al natural en cámara.

Flores de 59 años de edad lo hizo inspirada en el mensaje que dio la conductora del programa Despierta América de Univisión, Francisca, quien tomó la decisión de dejar atrás los prejuicios que tenía desde niña sobre su pelo rizado y se lo cortó delante de las cámaras.

“Ella nos dio un testimonio en donde hizo declaraciones que la verdad me conmovió muchísimo, nos mandó un mensaje super lindo, profundo”, expresó Flores.

Aseguró que no hay nada mejor para una mujer que “decidir vivir ligero, decidir no tener presiones, no tener prejuicios, ir ligeros por la vida, que nada te frene y seguir adelante”.

“Como en esta vida hay que andar ligero de peso, yo también he decidido hacerlo”, agregó la artista al tiempo que se quitaba la peluca y mostraba su cabello corto, con canas y todos dentro del set del programa aplaudían emocionados y sorprendidos por el gesto.

Las razones de peso de Francisca

La conductora de Despierta América ha generado entre artistas y presentadores una ola de empatía al tomar la decisión de reconciliarse consigo misma, pues desde niña nunca le gustó su cabello muy rizado, reseñó People.

“No me voy a hacer un cambio de look, no es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior”, dijo la conductora dominicana antes de que Jomari Goyso comenzara a cortarle el cabello.

“Hoy yo quiero hacer las paces con esa niña, yo le quiero decir a ella que es hermosa, que es perfecta y quiero hacer las paces con mi cabello. Un cabello que le he hecho de todo siempre para que mientras más aplastado esté más bella yo me sienta… El día de hoy me libero”, expresó Francisca, quien conmovió a todos, incluso a Laura Flores.