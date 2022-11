Laura Flores se siente arrepentida de haberse ‘desnudado’ para Playboy

Los artistas suelen tener un sinfín de proyectos que marcan sus carreras para siempre y esto fue lo que le pasó a Laura Flores de una forma no muy positiva cuando, en 1992, decidió posar desnuda para la famosa revista Playboy, una acción de las que se arrepiente en la actualidad.

La famosa es considerada una de las más talentosas actrices y cantantes mexicanas, por lo que su carrera ha estado llena de grandes triunfos, sin embargo uno de sus proyectos no fue lo que ella esperaba.

Flores admitió que se arrepuente de haber posado para la revista para hombres después de convertirse en madre y enterarse que su hija sufría bullying por las arriesgadas imágenes.

“Cuando yo salí en Playboy en 1992 me corrieron de una telenovela. A mí me hizo un daño espantoso en ese momento”, dijo la famosa en una entrevista, donde además admitió que fue despedida de “La pícara soñadora” tras la divulgación de la edición.

" A mi hija en secundaria le hicieron bullying, porque tu mamá salió desnuda en Playboy, y yo me moría de la vergüenza”, relató la famosa en “Siéntese quien pueda”.

“En esos años era el Playboy que no salías desnuda, que se te veía todo el asunto. No. Eran fotos que bien pudieron haber salido en el Cosmopolitan, o en Vanity Fair, en otra revista, pero era Playboy”, detalló.

Hija de Laura Flores sintió vergüenza de su madre

“Se avergonzaba de mí, ella me lo platicó sin enojo, simplemente me decía ‘mamá, no sé qué hacer’, pero esto me está dando mucha vergüenza”, contó la famosa.

Según explicó, nunca dimensionó hasta dónde podrían llegar esas fotos y a quiénes podía dañar.

“En ese momento no pasó nada, pero después, a María, mi primogénita, cuando estaba en secundaria, algunos niños le empezaron a hacer bullying, le decían que su mamá había salido desnuda en una revista y me costó mucho trabajo hablar con ella”, explicó.

“Entonces, yo le dije: ' Te pido perdón’, porque yo no me imaginé que con los años iba a tener hijos y que mis hijos podían ser ‘buleados’ por culpa de esas fotos”, dijo la famosa.