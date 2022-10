Laura Flores no presta atención a las críticas a su imagen: así ha contestado a los ‘haters’

A sus 59 años de edad, Laura Flores luce mejor que nunca. La protagonista de exitosas telenovelas como Piel de otoño ha logrado conservar su belleza pese al paso del tiempo con mucha elegancia.

Y, si bien nunca ha negado haberse hecho algunos “arreglitos” para extender la lozanía de su cuerpo y rostro en los años de su juventud, es una maestra en llevar la edad con dignidad.

De su espectacular aspecto a poco de entrar en la sexta década de vida, la estrella da cuenta con imágenes en redes sociales como Instagram, en donde acumula 747 mil seguidores.

No obstante, aunque sus fans suelen llenar sus publicaciones con halagos y mensajes de admiración, de vez en cuando, los haters inundan posts con crueles críticas y burlas a su imagen.

Al respecto, la actriz no se ha quedado callada y ha respondido en varias ocasiones con mensajes en los que no solo prueba su elegancia, sino que se ama como es y no le importa lo que digan.

Las respuestas de Laura Flores a quienes han criticado su imagen a los 59

Una de esas veces que recibió un aluvión de críticas por su apariencia en redes sociales y se defendió con elegancia ocurrió en abril del año pasado durante sus vacaciones de Semana Santa.

Mientras disfrutaba de un paseo en la playa, la estrella publicó una instantánea en donde aparece presumiendo su abdomen con cuadritos con un par de shorts de mezclilla y un top de bikini.

La foto desató una avalancha tanto de elogios como de detracciones por el aspecto de su vientre al punto de que la también cantante decidió responder con una versión de una de sus canciones.

“Ya deja mis cuadritos por la paz, te pasas criticando nada más, solo haz abdominales y no tragues y la grasa se te irá…”, cantó en un clip en donde luce un top para dejar su six pack a la vista.

“¿Y cuántas cirugías para eso, mi reina?”, cuestionó una usuaria en tono burlón, a lo que la famosa respondió “doscientas mil”. En otro comentario, dijo haberse sometido a una lipectomía.

El video despertó polémica por lo que Flores decidió borrarlo poco después y compartió otro video en donde aclaró que no quería ofender a nadie ni generar energía negativa en redes.

Más tarde, dio una entrevista a Javier Poza en donde profundizó más sobre los efectos de la foto en donde presumía la musculatura de su abdomen y confesó que pensó en eliminarla.

Además, precisó que, aunque se ha sometido a cirugías en su vida, ella ha logrado mantenerse en forma gracias a una buena alimentación, una rutina de entrenamiento y un estilo de vida sano.

“Voy a seguir subiendo fotos lindas, pero sin generar ningún tipo de polémica, me voy a tapar la panza o voy a salir en delantal. La siguiente me pegaré unos panes de hot dog en la panza. Que digan lo que quieran, no son de mentiras”, dijo.

Laura Flores también dio épica respuesta a críticas por sus arrugas

A finales de agosto, Laura Flores recibió nuevamente comentarios despectivos en un post. Esa vez la criticaron por sus líneas de expresión al pie de un video en donde aparece junto a Juan Soler.

“Ya están viejos, se les notan las arrugas”, comentó una usuaria. La famosa no dudó en responderle de manera contundente: “¡Claro! A ti también te saldrán arrugas, nadie se salva”.

Con esta respuesta, Flores dio varias lecciones: la primera es no opinar sobre la imagen de los demás y la segunda es que debemos amarnos sin importar el qué dirán ni lo que piensen.

La histrionisa, quien se ganó los aplausos de sus fans por su manera tan educada y coherente de contestar, además probó que no tolera la negatividad y no le acomplejan sus líneas de expresión.

Al contrario, muestra estar orgullosa de su belleza real en varias publicaciones en donde se expone sin maquillaje para dejar claro que las arrugas son algo normal de lo que no se avergüenza.