No solo pelea, también tiene buen corazón: el dulce gesto de Canelo que se roba los aplausos

Pese a que Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue muy criticado en los últimos días por ofrecerse a pelear con Lionel Messi por presuntamente pisotear la playera mexicana, tiene también un buen corazón.

Así quedó demostrado en un reciente gesto de solidaridad que sorprendió al mundo y es que se ofreció a pagar los gastos de operación que necesita un bebé prematuro para no quedar ciego.

No es la primera vez que el boxeador tiene estos detalles con personas que necesitan donativos, por lo que de inmediato llovieron halagos hacia el oriundo de Guadalajara.

‘Canelo’ Álvarez y su alabada donación hacia un bebé prematuro

En primera instancia, el caso se volvió viral a través de las redes sociales cuando unos padres de familia suplicaron por ayuda monetaria mediante Twitter.

El pequeño necesita una cirugía de retinopatía, la cual es una enfermedad que puede hacer que la retina se desprenda de la parte posterior del ojo y así producir ceguera, algo que tiene preocupados a todos sus seres queridos y por eso fueron a internet buscando apoyo.

🆘🆘🆘 URGENTE 🆘🆘🆘



¡Buenas tardes! Les presentamos a Dante, un bebé prematuro que necesitó urgente una cirugía de retinopatía y que la doctora @retinamexico apoyó nuevamente a operarlo sin cobrar sus honorarios, sin embargo hay que pagar los costos del hospital e insumos 🙏 pic.twitter.com/l7FWMOgXzb — Por ti y Contigo A.C (@portiycontigomx) December 4, 2022

Los fans de ‘Canelo’ Álvarez conociendo su deseo de ayudar los demás empezaron a etiquetarlo en el video y fue cuestión de minutos que se hiciera sentir.

El campeón del mundo publicó un mensaje pidiendo un número de contacto de los jóvenes padres para conocer sus necesidades y poder auxiliarlos, lo que se llevó más de 18 mil ‘me gustas’ y decenas de respuestas.

Como tenemos que hacer para ayudar??? Solo manden un número por favor 🙏🏻 https://t.co/6uDxjAeKMB — Canelo Alvarez (@Canelo) December 5, 2022

“Necesito un número de teléfono de los papás, para preguntarles cuánto es lo que necesitan, no por nada pero no me gusta depositar en cuantas uno nunca sabe”, agregó el mexicano, pidiendo transparencia en todo momento.

“Qué grande Canelo, así es que se marca la diferencia”, “Todos los que te seguimos sabemos que este eres tú realmente”, “Errar es de humanos y ahora da el ejemplo”, “Nos representas muy bien a los mexicanos”; escribieron sus fans.