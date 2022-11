‘Canelo’ se disculpa con Messi y demuestra que aceptar los errores no quita lo valiente

¡Se equivocó! El mundo le cayó encima al boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez tras amenazar al astro del fútbol y capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi. El pugilista estalló en ira el pasado domingo cuando acusó a Messi de faltarle el respeto a la selección de México, pues había “limpiado” el piso con la camiseta azteca tras el partido que disputaron y en la que los argentinos ganaron.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? (...) Desde que está la playera de MEXICO en el suelo es un insulto. (...) “¡Qué le pida a Dios que no me lo encuentre! (...) Así como respeto Argentina tiene que respetar [México]!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”, escribió ardido el pugilista a través de su cuenta en Instagram el pasado 27 de noviembre.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Las reacciones fueron inmediatas: unos a favor y otros en contra. Sin embargo, el futbolista no le prestó ninguna atención a las palabras de “Canelo”, pero sus amigos sí lo las dejaron pasar, como lo hizo ‘Kun Agüero, quien le respondió: “Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Pero “Canelo” seguía enfurecido y continuó su descarga: “Tú también cabrón… me escribías ay ay Canelo y ahora mamando, no seas hipócrita cabrón”. Y defendió su postura: “Lo que pasa conmigo que soy una persona real no ando con mamadas, les guste o no es lo que hay”.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Reculó ante la presión

Ante las innumerables mensajes desaprobando su actitud, al boxeador no le quedó otra opción que tragar sus palabras, para dar paso a unas disculpas que publicó tanto en su cuenta de Twitter como de Instagram.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”. De esta forma el deportista demostró que disculpase es de valerosos.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

Y agregó: “Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”.

De nuevo, los seguidores de ambos se volcaron a opinar sobre estas disculpas y los menes no tardaron en llegar: “Es de caballeros pedir disculpas, que grande Canelo”, “Está bueno que hayas recapacitado pero créeme que a Argentina no entras nunca mas”, “disculparse ´¿por qué? seguramente ni se enteró porque no tiene tiempo para estas boludeces”