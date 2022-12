“Demasiado clasista y presumida”: La foto de Ángela Aguilar derrochando lujo que generó críticas

Pese a que solo tiene 19 años, Ángela Aguilar ya goza de muchos lujos y comodidades fruto de su carrera musical y la fortuna familiar por ser hija del famoso intérprete de música regional mexicana, Pepe Aguilar.

Sin embargo, muchos internautas creen que la mexicana se excede a la hora de mostrar las opulencias con las que cuenta en su día a día y que cada vez está más “presumida”.

La foto de Ángela Aguilar que desató muchas críticas

Así sucedió recientemente en una actualización de sus redes sociales, donde la intérprete de Tu sangre en mi cuerpo mostró un look completo cargado de prendas de diseñador y valuado en miles de dólares.

En esta ocasión, los internautas no dejaron pasar su ostentoso atuendo para los Latin Grammy y la criticaron por lucir un bolso Prada que tiene un costo aproximado de 4.300 dólares.

El resto del look lo completó con un top dorado de la marca Prada que dejó ver todo su tonificado abdomen, así como un pantalón de tiro alto estampado en el mismo color, junto con un blazer que elevó el nivel de su apuesta estilística para ir a este evento.

“Te ves hermosa pero te haces ver muy superficial”; “Si la marca no te patrocina, no entiendo la necesidad de esas fotos”; “Sabemos que usas ropa de diseñador… ni entiendo porque tanta presunción de tu parte. Tu abuelo y padre no son así... Y eso que los sin los famosos y los que te dieron nombre”; dijeron los usuarios, conforme con Milenio.

La joven cantante no se defendió pero sí lo hicieron sus fans, quienes señalaron que Ángela Aguilar trabaja muy fuerte para construir su propia fortuna y por eso, puede darse los lujos que desee.