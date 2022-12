Bailando y ensayando con su bebé en brazos: Irán Castillo prueba que es una súper mamá e inspira

Irán Castillo es una de las actrices más reconocidas de México que creció en las pantallas, pues comenzó desde muy joven en las telenovelas.

A sus 45 años la actriz sigue luchando por su carrera, y logrando metas, combinando su vida profesional con la maternidad, demostrando que todo es posible.

Muchas mujeres creen que después de ser madres sus sueños terminan y no pueden lograr nada más, pero Irán rompe con los estereotipos y prueba que puede ser una mamá exitosa.

Irán Castillo prueba que es una súper mamá ensayando con su hijo en brazos

Recientemente Irán Castillo participó en el programa Quién es la máscara, y su preparación fue todo un reto, pues debió acostumbrarse a llevar un traje pesado, cantar con una cabeza pesada para ocultar su identidad y bailar.

Todo esto lo hizo a pesar de tener un bebé de solo meses, y no solo eso, sino que lo hizo con su pequeño en brazos, demostrando que no hay imposibles.

A través de sus redes, la actriz publicó un video en el que muestra cómo hizo para ensayar con su bebé mientras estaba en casa.

En una parte se ve practicando la coreografía con su bebé en brazos, y en otra con su bebé al lado mientras jugaba y así ella ensayaba.

“Les dejo este vídeito con el proceso de la Garza Geisha en @quieneslamascara Desde que me enteré que iba a participar me puse a bailar con mi bebé y con un peso en los tobillos para ir acostumbrándome a sentir peso”, dijo Irán, demostrando que las mamás pueden hacerlo todo, no hay límites.

Así Irán dio una gran lección a todas las madres y probó que aunque tenga un bebé de meses y una niña de 11 años, puede seguir logrando metas.