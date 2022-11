“No le interesó”: Irán Castillo es ejemplo de madurez al perdonar la ausencia del papá de su hija

Irán Castillo fue madre por primera vez hace 11 años cuando recibió en sus brazos a Irka, su hija mayor, producto de una relación que no terminó bien.

En realidad, la mexicana ha sido muy sincera en confesar que era mas bien algo informal cuando recibió la inesperada noticia, por lo que el padre de la pequeña, decidió no hacerse responsable, dejándole todo el peso de la crianza.

Aunque mucho se ha especulado de ese noviazgo, ella ha sido muy reservada, sin revelar su identidad ni mayores detalles más allá de que se trata de un canadiense, aunque sí reveló el duro reto que fue traer vida al mundo en solitario.

“La verdad sí quería tener hijos, pero no esperaba en ese momento, me embaracé, con la persona con la que estaba, la verdad no tenía una relación tan formal y decidí tenerla”, contó, conforme con Hola.

“Ninguna es mejor o peor (maternidad), las dos tienen su momento, su mérito, pero lo que sí siento es que no estaba tan informada esa vez, pero siento que hice lo mejor que pude con lo poco que tenía (...) Nació mi nena y me acuerdo que me volqué en ella al 100%, después sí tuve que trabajar, porque yo fui mamá soltera”, agregó.

No obstante, Irán Castillo no le guarda ningún rencor a su expareja por ser un padre ausente, mas bien ha propiciado el encuentro con su hija, cuando ella le pidió conocerlo a los 5 años de edad.

Esto, sin duda, es una gran lección de madurez y de amor sano, pues en vez de anteponer sus sentimientos, priorizó el bienestar de su primogénita.

“Yo no quiero juzgarlo a él, porque cada quien tiene su historia, sus razones, él estaba más chiquito, es una persona mucho más chica que yo, entonces, también es entendible, a lo mejor tenía mucha confusión en ese momento”, dijo.