Irán Castillo y su amor con Pepe Ramos nos recuerda la importancia de escoger al hombre correcto

Irán Castillo tiene una gran historia de amor con Pepe Ramos, no porque parezca sacada de una película o un cuento de hadas, sino porque ha estado cargada de respeto, lealtad y mucho compromiso.

Esto se evidencia con la crianza de su hijo, Demian, de apenas 9 meses, puesto que él se ha mostorado muy involucrado desde su llegada hasta su crecimiento, dando ejemplos de la importancia de escoger al hombre correcto para traer vida al mundo.

No importa el tiempo que tome, más importante es esperar a que los contextos estén dados para dar el paso. La famosa le dio el “sí quiero” a los 45 años y a esa misma edad, quedó embarazada.

Y es que la vida de la mexicana es el propio ejemplo de lo duro que puede ser errar en estas elecciones. Cuando tuvo a su primogénita, Irka, lo hizo con un hombre que no quiso una relación formal y que prácticamente, la dejó siendo madre soltera.

Ella no almacenó rencor en su corazón y cuando la niña tuvo 5 años, que le pidió conocer a su papá, hizo los trámites para que este encuentro fuese posible. Sin embargo, fue una experiencia que le costó mucho dolor, esfuerzo y hasta tiempo de calidad al lado de su pequeña.

“Ninguna es mejor o peor (maternidad), las dos tienen su momento, su mérito, pero lo que sí siento es que no estaba tan informada esa vez, pero siento que hice lo mejor que pude con lo poco que tenía. Nació mi nena y me acuerdo que me volqué en ella el 100%, después sí tuve que trabajar, porque yo fui mamá soltera”, dijo, según Hola.

Todo lo opuesto lo ha encontrado al lado de Pepe Ramos, quien se encuentra muy enamorado de Irán Castilo y juntos han formado una familia feliz basado en las sociedades, los acuerdos sanos y la equidad.