“Parecen Morticia y Merlina Addams”, los looks de Madonna y su hija por los que se burlan

Madonna es una de las mejores cantantes de todos los tiempos, por algo se ganó el apodo de “la reina del pop”, pero siempre ha sido muy polémica.

Desde sus canciones, hasta sus bailes, apariencia, y looks siempre han sido muy criticados, pero es algo que ella no deje que le afecte, y por el contrario, se muestra segura de sí misma.

Recientemente, Madonna posó con sus hijos, tras una reunión familiar, pero hasta sus hijos fueron criticados, especialmente su hija mayor, Lola León.

Critican a Madonna y sus hijos por sus looks y las comparan con Morticia y Merlina Addams

Madonna y su hija Lourdes o “Lola” León como le dicen, posaron con looks en tono negro, y recibieron críticas y burlas.

La cantante llevó un vestido negro con encaje y transparencias y con corsé, permitiéndole lucir una figura ceñida y estilizada.

Complementó su look con unos botines y pantimedias negras, y llevó unos guantes de encaje, por lo que la compararon con Morticia Addams.

Su hija Lourdes por su parte llevó un pantalón negro a la cadera que combinó con un corsé negro y llevó su cabello largo y oscuro, comparándola con Merlina Addams.

Sus hijas gemelas Estere y Stella, a quienes adoptó en Malaui cuando tenían 4 años se veían hermosas y elegantes, pero también llevaban looks en negro.

Por esto llamaron a todos la Familia Addams y les dejaron las peores críticas. “Que loca familia, son los Addams”, “ahí están Merlina y Morticia Addams que horror”, “que mujeres tan espantosas”, “tienen un look muy dark, se ven terribles”, “muy muertas, no les queda”, y “parecen los Addams que feas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Esto solo deja ver el lado más cruel de las redes sociales, y es que no se ha aprendido la lección de no opinar de los demás, especialmente entre mujeres, pero afortunadamente, la cantante y su hija están “blindadas” contras las críticas y no dejarán de usar el negro en sus looks.