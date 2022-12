“Se está quedando calva”, el video por el que dicen que Alessandra Rosaldo tiene alopecia

Alessandra Rosaldo es una de las actrices y cantantes más famosas de México que está casada con uno de los actores más exitosos, Eugenio Derbez.

La famosa formó una hermosa familia con el actor, y tuvieron a su hija Aitana quien ya tiene 8 años y es hermosa.

Aunque la famosa se muestra real a través de sus redes, y algunos la admiran por ello, otros se dedican a criticarla, ya sea por su figura, sus arrugas, y ahora la han criticado hasta por su cabello.

El video de Alessandra Rosaldo por el que dicen que se está quedando calva

Alessandra Rosaldo publicó un video en el que está junto a Eugenio Derbez antes del último partido de México en el Mundial 2022.

En el video, la famosa lleva la camiseta del país y se graba de lado mientras están cantando el himno antes que comenzara el partido.

Aunque se ve hermosa, muchos se enfocaron en su cabello, y es que se le ve una especie de hueco en la parte de adelante por el que dicen que se está quedando calva y sufre de alopecia.

“La alopecia... quizás se desarrolló de estrés... por el marido... o ¿ya tenía desde antes?”; “Se está quedando calva la pobre”; “OMG no me había dado cuenta que tenía alopecia”; “Alessandra tremendo hueco tienes en el cabello”; y “Los años no pasan en vano, ya te estás quedando calva”, fueron algunos de los crueles comentarios.

Es la primera vez que se le nota esta calvicie a la cantante mexicana, aunque constantemente lleva gorras y sombreros, y algunas de las fotos que se toma son por debajo de la cabeza.

Sin embargo, también es cierto que solo puede ser un mal ángulo, pues su cabello es muy fino y puede generar esa ilusión óptica.