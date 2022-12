Con serenata y looks brillantes: así fue la fiesta de las gemelas de Alejandro Fernández

El 30 de noviembre, las gemelas América y Camila Fernández, hijas, fruto de la relación de Alejandro Fernández ‘El potrillo’ y América Guinart, cumplieron 25 años de vida, y fue su padre el encargado de celebrar por todo lo alto a sus gemelas la noche del viernes pasado.

Fue un jardín, el escenario indicado para que la celebración se llevara a cabo en un ambiente mucho más natural, cálido y además bastante glamouroso, decorado con luces, algunos banderines de color rojo, negro y azul, más un gran arreglo de globos plateados con las iniciales de las hermanas ‘C’ y ‘A’.

Los invitados a la fiesta de las gemelas del Potrillo

Las nietas de Vicente Fernández, celebraron su cumpleaños en un jardín, pese al frío, ni ellas, ni los invitados se dejaron vencer y disfrutaron de la gran compañía de sus padres, su abuela ‘Cuquita’, y además, entre los invitados también se pudo ver a su amiga Fer Barragán, el esposo de Camila, Francisco Barba junto a su hija Cayetana, Mario Cuevas ‘La Garra’, Sofía Castro la hija de Angélica Rivera y la actual novia del Potrillo, la influencer Karla Laveaga.

Los looks de Camila y América Fernández para su cumpleaños 25

La celebración estuvo llena de brillo y glamour, con destellos que plateados que componían los looks de las gemelas, el que las dos optaron por vestidos cortos plateados aunque con distintos diseños y componentes, por ejemplo Camila, optó por uno de escote strapless de aberturas en la falda y botas largas, por otro lado, América, utilizó un vestido con cuello halter, mucho más ligero, medias y los famosos zapatos medusa de Versace a juego.

‘Las mañanitas’ no podían faltar, y fue nada más y nada menos que el orgulloso padre, quien interpretó el tema para sus hijas, mientras cada una sostenía un pastel plateado con una vela al centro y un hermoso arreglo decorativo floral que adornaba la parte superior.

Los conmovedores mensajes de felicitación de Alejandro Fernández y América Guinart para sus gemelas

Alejandro Fernández aprovechó el día especial de sus hijas para escribirles unas conmovedoras palabras de felicitación, fue a través de su cuenta oficia de Instagram que el cantante compartió una fotografía de los tres junto a un mensaje que decía:

“Siempre he pensado que todas las bendiciones llegan acompañadas, y ustedes dos no podrían ser más prueba de ello. Gracias por la doble magia de mi vida ♥️ No podría estar más orgulloso de las mujeres tan maravillosas y chingonas que son. ¡Las amo con todo mi corazón!”

Por otro lado, su madre, América Guinart, también escribió a sus hijas y recordó las dificultades que atravesó previo a su nacimiento.