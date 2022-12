Cómo empezó y cómo va: William Levy ya no ama a Elizabeth Gutiérrez y solo la está usando

William Levy y Elizabeth Gutiérrez son de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo que han tenido una relación inestable durante casi 20 años.

Fue en el 2003 cuando comenzaron su romance, y han formado una hermosa familia con sus dos hijos Kailey y Christopher , pero no han tenido la mejor relación.

Y es que han terminado y regresado en diferentes oportunidades, especialmente por las infidelidades del actor.

Te recomendamos: William Levy anuncia nuevo proyecto y dicen que es la razón por la que volvió con Elizabeth Gutiérrez

Pero, a pesar de todas las humillaciones de William, Elizabeth siempre lo perdona y vuelve, y muchos de sus fans le piden que se valore y se dé su lugar, algo que ella ignora por completo.

Puede que hayan regresado, pues se les ha visto juntos en los últimos días, en un viaje por España, un evento, y en el Día de Acción de Gracias, pero algunas fotos muestran que él ya no la ama.

Aunque volvieron, William Levy ya no ama a Elizabeth Gutiérrez y estas fotos lo prueban

Una foto comparativa de cómo lucían en el 2008 y cómo lucen ahora evidencia que William Levy ya no ama a Elizabeth Gutiérrez, pero ella sí lo ama a él.

En la imagen se ve que en el 2008 William estaba cerca de Elizabeth y se notaba la complicidad y el amor, pero en una foto de hace unos días muy parecida se ve la diferencia en el gesto y expresión del actor.

El protagonista de Café con aroma de mujer ya no se ve compenetrado con la madre de sus hijos y estaba más cerca de la otra mujer con la que estaba posando, que con Elizabeth.

Además, en unas fotos en las que se muestran hace unos años también se ve el amor, pero en fotos recientes, se ve que él ya no la ama, pero ella sí y por eso accede siempre a regresar y lo defiende.

Te recomendamos: “Ella no entiende el desprecio”, la humillación de William Levy a Elizabeth Gutiérrez en público

El actor ha dejado claro en diferentes oportunidades que no la ama ni es la mujer de su vida, de hecho hace unas semanas reveló la razón por la que no se había casado con ella.

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor, por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, dijo, dejando claro que no la ama ni la considera la mujer de su vida.