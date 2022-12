“The Last of Us” está por llegar a HBO Max y el elenco reveló los detalles más emocionantes

The Last of Us HBO Max

Después de décadas de intentos de Hollywood por adaptar videojuegos aclamados por la crítica a series, finalmente parece que HBO está acertando con su versión de The Last of Us de la mano de los productores Neil Druckmann y Craig Mazin.

Será el 15 de enero de 2023 cuando la serie llegue a la plataforma de HBO Max y desde que se anunció la adaptación, han surgido un sin fin de especulaciones. Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la historia se mantiene fiel al videojuego y es a través de los avances que los fans han respirado tranquilos por la gran calidad de la producción.

Y es que no es para menos que haya tanta tensión y nerviosismo alrededor de lo que se verá pues tanto The Last of Us como The Last of Us Part II poseen una narrativa que ha sido calificada como una de las mejores de los últimos tiempos.

La historia está ambientada en el año 2033, veinte años después de que la población mundial fuera infectada por un virus mortal proveniente de un hongo llamado Cordyceps Unilateralis. Este no es una creación de laboratorio sino que se encuentra en la propia naturaleza, convirtiéndola en la mayor amenaza de la raza humana.

Mientras se muestra a las personas enloqueciendo por los efectos del hongo, Joe Miller (Pedro Pascal), un sobreviviente, es contratado para proteger a una adolescente huérfana llamada Ellie (Bella Ramsey) y llevarla fuera de los muros de la ciudad ya que se cree puede ser la cura para la plaga. Por supuesto en el camino se enfrentarán a todos los obstáculos que se pueden esperar en un escenario postapocalíptico, incluyendo a una violeta humanidad.

Para celebrar la llegada de la serie a la plataforma, los actores Pedro Pascal (The Mandalorian), Bella Ramsey (Game of Thrones), Merle Dandridge (actriz original en los videojuegos The Last of Us y The Last of Us II). y Gabriel Luna (Agentes de S.H.I.E.L.D), así como los productores Neil Druckmann (creador del videojuego) y Craig Mazin (uno de los creadores de la serie Chernobyl) ofrecieron una conferencia de prensa en la que Nueva Mujer estuvo presente y en la que revelaron todo lo que podemos esperar.

“El mayor reto fue considerar que gran parte del juego es sobre la inmersión y sobre darle al jugador la oportunidad de jugar a través de este”, señaló Craig Mazin y agregó: “La televisión no es así, la vemos de manera pasiva, así que nos preguntamos qué partes de la historia se podían traducir al drama y qué partes de la experiencia del juego no eran necesarias o se podrían transformar a algo distinto para que fuera más fácil de ver”.

Mazin también destacó que el mayor problema de quienes quieren adaptar videojuegos a series es querer hacer una réplica, lo que hace que no funciona para el espectador. “Nos inspiramos en la historia y en los personajes que Neil creó y los llevamos más lejos, mostramos más y le damos a las personas una experiencia más amplia para ver y no para jugar”.

Pedro Pascal y Bella Ramsey revelaron cómo meterse en la piel de Joe y Ellie fue un reto y una experiencia fascinante.

La participación de Pascal en esta producción ha causado mucha expectativa por ello sabe que tiene una gran responsabilidad frente al público. Aseguró que el videojuego fue “un material fuente diferente a todo aquello con lo que había trabajado antes”.

“Creo que Craig estaba nervioso que viéramos o jugáramos mucho el juego y quisiéramos imitarlo demasiado pero Bella y yo lo estudiamos en secreto y se lo ocultamos. Eso nos ayudó a juntar varias piezas del rompecabezas y lo pudimos poner en el guión, los sets y en el reparto. Estábamos en esto juntos” — Pedro Pascal en conferencia de prensa

Bella Ramsey confesó que a pesar de no estar sumergida en los videojuegos, estudió todo a detalle, además de que ayudó que les iban dando los episodios conforme avanzaban. “Grabamos durante un año y me siento orgullosa de lo que hicimos”, dijo la joven actriz.

Por su parte, Merle Dandridge, quien actuó en los videojuegos originales afirmó que el desafío para ella estuvo en tener que “olvidar todo lo que sabía de su personaje (Marlene)” para poder explorarla en otro contexto.

Gabriel Luna aseveró que “la historia es muy densa e impactante” pero que al ser una experiencia 360° pudo sumergirse por completo en ese mundo y que la forma en la que construyeton todo lo que viene del videojuego en el set, fue lo más emocionante.