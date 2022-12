Mientras Jada Pinkett presume a Will Smith, él “le hace el feo” y ni una foto en Instagram le dedica

Mientras Jada Pinkett presume a Will Smith, él no le dedica ni una foto en Instagram Instagram @willsmith / Captura video

Will Smith y Jada Pinkett Smith eran una de las parejas más estables y ejemplares de Hollywood hasta que ocurrió el incidente en Los Oscar este año.

Y es que la pareja ya tiene 25 años de casados y dos hijos Jaden y Willow, pero, aunque aparentaban tener un matrimonio sólido, la verdad a puerta cerrada es que viven una relación tóxica.

Luego que Jada le diera la espalda a Will tras la bofetada que le dio a Chris Rock por defenderla salieron a la luz muchos comportamientos tóxicos que la famosa ha tenido con él.

Te recomendamos: Will Smith se va de viaje con su exesposa Sheree Zampino y así reacciona Jada Pinkett Smith

Obligarlo a hacer cosas, violar su privacidad, serle infiel, y no tratarlo con respeto, son algunos de los comportamientos de la actriz con Will por los que le piden que ya la deje.

Aunque el actor no se ha divorciado, sí ha cambiado su actitud con ella, en público y en privado Will ya no es el mismo y es evidente.

El actor ya muestra una actitud muy indiferente con ella y así se ha evidenciado en sus últimas apariciones públicas, donde se ve que ella es quien lo busca, cuando antes era al revés.

Jada Pinkett presume a Will Smith, pero él la ignora y ni una foto le dedica

El pasado miércoles se estrenó la nueva película de Will Smith, Emancipation, y el actor asistió junto a su familia, Jada Pinkett y sus hijos Jaden y Willow, pero tuvo una actitud fría con su eposa.

A través de las redes, Jada publicó fotos de su paso por la alfombra roja, y presumió a su esposo en sus historias de Instagram, pero el actor no hizo lo mismo.

Te recomendamos: Ni un beso le dio: la fría actitud de Will Smith con Jada en su cumpleaños prueba que su relación está en crisis

Will hizo una publicación sobre el estreno de la película, pero en ninguna imagen apareció alguna con Jada, solo son él y sus compañeros actores.

Mientras Jada Pinkett presume a Will Smith, él no le dedica ni una foto en Instagram Instagram @jadapinkettsmith

Esto dejó claro que él ya no la ama y se cansó de sus tratos injustos, pues antes el actor era más romántico con ella, y publicaba fotos y videos con ella, pero ahora no.