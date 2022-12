Lucero se prepara para volver a las telenovelas y esto es lo que se sabe

Lucero ha brillado en el mundo del espectáculo desde hace más de 30 años destacando como una de las actrices y cantantes más importantes de Latinoamérica.

La novia de América abandonó la actuación desde hace 10 años para enfocarse en su carrera como cantante y ahora todo indica que podría volver a los set de grabaciones.

Dentro de su historial destacan algunas producciones como Lazos de Amor y Soy Tu Dueña, demostrando una gran versatilidad actoral, pues lo mismo lo hacía de protagonista, que de villana.

Lucero y sus planes de volver a las telenovelas

Durante una entrevista para TVNotas la intérprete de ‘Electricidad’ habló sobre sus deseos de volver a aparecer en pantalla y sorprendió a sus fans.

Y es que todo indica que sus regreso está mpas cerca de lo que se esperaba y sería el 2023 su gran momento.

“Estamos en conversaciones para hacer algo, ya van muchos años y ha pasado mucho tiempo desde que cuándo hago novela y yo siempre digo ´es que no ha llegado la historia que me guste, que me atrape”, comentó sonriendo por sus nuevos proyectos en curso.

Aunque de momento no se tiene claro cual será el melodrama que la mantiene emocionada de volver a actuar, aseguró que está buscando como acomodar su agenda.

“Tenemos en la mira una historia mexicana que es muy interesante. No podemos decir mucho porque estamos en pláticas, en la onda de si te gusta. No es fácil porque la gira de conciertos con Mijares sigue y a qué hora nos metemos a grabar y los shows, pero siempre digo que no hay imposibles, todo se puede acomodar y si todo se da podría ser que el año que viene haremos algo muy padre en televisión”, agregó.

Lucero añadió que tiene el privilegio de que sea su familia la que se ha encargado de su carrera artística.

“Lo digo con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, sé que es tal vez como cuando tienes un bebecito, un hijo o una persona un poco a tu cargo, es una responsabilidad… tengo un mánager que sigue siendo mi mamá, sigue siendo mi hermano, mi familia seguimos siendo un poco los que manejamos este producto, esta marca de Lucero…”, contó en un video que dio a conocer a través de su canal de YouTube, Mucho qué contar.