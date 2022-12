Comparan a Geraldine Bazán con Christian Bach por su nuevo look rizado

Geraldine Bazán dejó a todos sus seguidores boquiabiertos con el nuevo look que desfiló durante una alfombra roja, con el cual sin duda decidió arriesgarse y mostrar una imagen totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a verla.

A sus 39 años la diva ha demostrado ser toda una fashionista con sus looks exuberantes, elegantes y llenos de sensualidad.

A lo largo de su carrera ha mostrado su melena lisa o con ondas, pero ahora fue por más al apostar por una estilo bastante retro con rizos que recuerdan a la llamada permanente que fue tendencia en los 80′.

¿Geraldine Bazán idéntica a Christian Bach?

Bazán acompañó su melena con un look total black de terciopelo junto con pedrería y un maquillaje sencillo.

“Literal me sacó de mi zona de confort… no, la verdad mi George Figueroa me encanta, junto con Víctor y Jessy que son mis diseñadores de cabecera, la verdad los adoro y les tengo mucha confianza. Creo que también como mujeres, como actrices y como figuras públicas, estás acostumbrado a pasar el maquillaje, el peinado, el color, efectivamente uno encuentra su zona de confort, te gusta cómo te ves de cierta manera”, explicó.

Lo que no pasaron desapercibido sus seguidores en Instagram es el gran parecido que tiene con la recordada actriz Christian Bach.

“Se parece a Christian Bach”, “Te ves hermosa tienes un aire de Cristian bach”, “pero que sexualidad geraldin no cabe duda que eres una hermosa muñeca”, “le das un aire a Christian Bach”, “Wooww ese cambio de look esta maravilloso se ve usted muy hermosa”, comentaron.

Geraldine suele ser bastante asertiva con cada uno de sus looks al momento de desfilar en los distintos eventos y en sus redes sociales, donde deja claro que además, de actriz es toda una experta en moda.