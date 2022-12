“Tiene que ser adoptado”, aseguran que hijo de Harry no se parece a Meghan y muestran el racismo

Meghan Markle y el príncipe Harry no han tenido una relación sencilla, pero han superado los obstáculos y lejos de la realeza han formado una hermosa familia.

La pareja más polémica de la realeza tiene dos hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana, a quienes muestran muy poco para protegerlos.

Sin embargo, en algunas oportunidades Meghan y Harry han aparecido junto a su hijo, y recientemente el pequeño Archie hizo una sorpresiva aparición en una videollamada de la exactriz con directora ejecutiva de la consultora Full Circle Strategies, Jotaka Eaddy .

Te recomendamos: Las fotos de Lilibet en su cumpleaños que prueban que es idéntica al príncipe Harry y Lady Di

Archie irrumpió durante la videollamada y se sentó en las piernas de Meghan, sorprendiendo con lo grande y hermoso que está a sus 3 años.

Sin embargo, lo sorprendente fueron los comentarios que han hecho en redes sobre el pequeño, pues hasta han llegado a decir que Archie es adoptado.

Tras reaparecer junto a Meghan, aseguran que Archie “debe ser adoptado” porque no se parece a ella

En la imagen podemos ver a Archie Harrison muy grande y cambiado, con el cabello más oscuro que cuando era pequeño, pues aún es pelirrojo, pero un tono más oscuro.

Además, tiene una mirada profunda e inocente y es blanco, igual que su padre, esto lamentablemente ha hecho que le lluevas críticas a Meghan, asegurando que no se parece a ella.

“Por Dios ese niño es muy bello, no se parece a ella”, “Archie tiene que ser adoptado, o Harry lo tuvo con otra, no se parece en nada a Meghan”, “Meghan parece la niñera no la madre, creo que hay un engaño ahí”, “me van a disculpar, pero ese niño no tiene nada de ella, parece adoptado”, y “Archie no puede ser hijo de Meghan, Harry lo tuvo con otra”, fueron algunas de las crueles críticas.

Te recomendamos: Meghan Markle prueba que es una mamá sexy con shorts y camisa, al estilo de JLo

El hecho que digan que tanto Archie como Lilibet no se parecen a Meghan por el hecho de ser blancos y pelirrojos es lo más cruel y muestra que no hemos aprendido nada como sociedad.

Sin embargo, Archie sí tiene mucho de Meghan, sus ojos y cejas son idénticos a la famosa, y el hecho que no tengan el mismo color de piel no quiere decir que no es su hijo.