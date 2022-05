Meghan Markle prueba que es una mamá sexy con shorts y camisa, al estilo de JLo

Meghan Markle no solo es de las celebridades más admiradas por su talento y nobleza, también se ha convertido en todo un icono de la moda.

La famosa siempre se ha caracterizado por su estilo moderno y elegante, pero al entrar a la realeza, se volvió todo un icono y comenzó a imponer tendencias.

Ahora que es mamá, Meghan demuestra que sus looks siguen siendo cómodos y sexys, dejando claro que es una madre moderna y da clases de moda para las otras mamás.

La famosa ha lucido su figura post parto en vestidos, jeans, leggins, e incluso shorts , como lo hizo recientemente, al estilo de Jennifer López.

Meghan Markle da clases de moda para mamás con looks en shorts

Este fin de semana, Meghan fue a apoyar a su esposo, el príncipe Harry a sus partidos de polo, y aprovechó para derrochar estilo y clase.

Un día vimos a Meghan llevando un look “total White”, con short corto blanco, y complementó con una camisa en el mismo tono.

Su atuendo lo complementó de la forma más cómoda, con unas sandalias bajas, un cinturón marrón, y su cabello lo llevó recogido en un moño bajo y lentes.

Este look hizo recordar a uno que llevó JLo hace unos años, con shorts y camisa blancos, solo que ella optó por unos tenis en el mismo tono.

Pero, no fue su único look chic, pues este lunes, también asistió con el príncipe Harry a un juego de polo y derrochó estilo.

Meghan optó por un look moderno y cómodo de short de mezclilla y camisa del mismo material, con unas sandalias bajas en tono marrón.

Para este look, Meghan decidió llevar el cabello recogido en una cola alta, un peinado moderno y elegante, ideal para lucir a los 40 o más.

“Amé estos looks de Meghan”, “wow Meghan está hermosa después de tener dos hijos”, “se ve espectacular, no parece que acaba de dar a luz”, “wow se parece a JLo con esos looks”, y “de los mejores looks que le he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.