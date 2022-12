Marlene Favela se muestra sin retoques ni maquillaje y le dicen que ya se “le ve lo vieja”

Marlene Favela es una de las actrices más exitosas de México, que ha protagonizado decena de telenovelas, como Gata salvaje y Los herederos Del Monte.

La famosa sigue cosechando éxitos a sus 45 y actualmente se encuentra grabando una nueva telenovela, El amor invencible, que pronto llegará a las pantallas.

Además, es mamá a tiempo completo, y aunque su hija Bella comparte con su padre, es ella quien la tiene la mayor parte del tiempo, por lo que debe hacer las dos cosas a la vez, como muchas mujeres.

A sus 45, Marlene se mantiene de maravilla, luce espectacular, y parece de menos edad, pero muchos de sus seguidores la han acusado de lucir “vieja” por unas fotos en las que se ha mostrado al natural.

Le dicen a Marlene Favela que se ve “muy vieja” por estas fotos al natural

No es un secreto que tanto mujeres como hombres usamos filtros en redes, y Marlene Favela no es la excepción, algo que no está mal para nada.

Sin embargo, cuando finalmente se muestra al natural y deja atrás la “perfección” y los retoques, entonces recibe crueles críticas.

Hace unos días la famosa publicó unas fotos con su hija Bella en la que lucía la camiseta de México y jeans, y llevaba su cabello suelto y liso.

En algunas fotos tenía filtros, pero en otras no y dejó ver sus arrugas, “patas de gallo”, y ojeras, y se ve igual de hermosa, pero muchos la atacaron y dijeron que aunque trate de disimular con filtros y retoques ya se ve “vieja”, mostrando lo peor de las redes.

“Esta mujer se excede con los filtros, y se le olvidó ponerle a algunas fotos”, “uy Marlene ya se te ve lo vieja”, “se le olvidó el filtro para algunas fotos, ya se ve súper fea y arrugada”, “es bonito amarte como eres, no te pongas tantos filtros”, y “se ve muy vieja para su edad, con razón exagera con el Photoshop”, fueron algunas de las crueles críticas.

Esto muestra lo peor de las redes, pues muchos le piden a Marlene que deje de usar filtros y retoques en redes, pero cuando lo hace la critican cruelmente y la llaman “vieja”, demostrando que estamos mal como sociedad.