“Nunca se dará su lugar”, las humillaciones de William Levy a Elizabeth en sus casi 20 años juntos

William Levy y Elizabeth Gutiérrez parece que se dieron una nueva oportunidad y retomaron su relación una vez más, o al menos eso parece tras ser captados juntos en los últimos días.

Y es que los actores estuvieron de viaje en España, asistieron juntos a un evento y hasta celebraron el Día de Acción de Gracias juntos la semana pasada.

Esto ha generado miles de críticas, pues le piden a la actriz que se tenga más amor propio y no se vuelva con el hombre que la ha humillado tanto.

Las humillaciones y desplantes de William Levy a Elizabeth Gutiérrez

Múltiples infidelidades

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se hicieron novios en el 2003, cuando se conocieron en el reality Protagonistas de Novela y aunque ya llevan casi 20 años juntos, su relación no ha sido la mejor.

Y es que se dice que el actor la engañó infinidad de veces, casi con cada mujer que ha trabajado en las telenovelas como Jacky Bracamontes, Maite Perroni, Esmeralda Pimentel, y Ximena Navarrete.

Esto ha llevado a que se separen muchas veces, pero Elizabeth lo vuelve a perdonar y regresan, sin darse el lugar que merece.

La ignora en público

El actor nunca le ha dado a la madre de sus dos hijos el trato que se merece, y constantemente la ha humillado públicamente, incluso ahora que han vuelto de nuevo.

En algunas fotos se ve cómo William siempre va delante y por su cuenta, mientras que ella trata de alcanzarlo e ir con él, pero el actor no le presta atención y la ignora siempre.

Han sido muy pocas las veces que han caminado de la mano, o que se note que él se ha preocupado por ella.

No se quiso casar con ella

Por más que han estado casi 20 años juntos, William no se ha querido casar con Elizabeth Gutiérrez, y en una reciente entrevista reveló la razón.

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor, por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, dijo William, dejando claro que Elizabeth no es la mujer de su vida.

Por más que los critiquen y ataquen, Elizabeth siempre lo perdona y hasta lo ha defendido por ser el padre de sus hijos, dejando claro que lo ama y no importa lo que haga o digan de él, siempre será así.