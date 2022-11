Ludwika Paleta llegó a los 44 feliz y plena: así ha inspirado con su forma de ver la vida

Ludwika Paleta está más feliz que nunca en medio de las celebraciones por su cumpelaños número 44. La actriz compartió una serie de imágenes en las que aparece luciendo un vestido suéter rosa con manchas rojas, con lo que no sólo llenó de color la fotografía sino que enmarcó su estilizada figura.

Paleta estuvo acompañada de sus amigos más allegados y su esposo Emiliano Salinas. La celebración se llevó a cabo en la casa de su suegro, el ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari.

También estuvo presente Alex de la Madrid, Dalilah Polanco, Paola Rojas, Verónica Toussaint y por supuesto, su hermana Dominika Paleta,

En la publicación llovieron halagos, felicitaciones y buenos deseos. “Happy BDay. Qué todos tus deseos cumpleañeros se vuelvan realidad. Bendiciones Siempre !!”, expresó Michelle Vieth, mientras que Grettel Valdez escribió: “Amore feliz cumpleaños te adoro! te veo pronto para seguir festejado Love”.

La protagonista de Madre sólo hay dos ha dado grandes lecciones de vida

Ella ha demostrado que se encuentra en el mejor momento y que estar en los 40 no es ninguna condena a dejar de tener grandes metas y lucir espectacular.

Ludwika ha sabido aprovechar cada momento y es que el haberse convertido en madre a tan temprana edad le enseñó a ver la vida con otra perspectiva.

Aunque quizá le implicó perderse ciertos momentos de su juventud, ella siempre se ha mostrado muy agradecida por su hijo y ha forjado una relación muy cercana con él. Asimismo, la llegada de sus mellizos cuando ya tenía 40, significó aprender otras lecciones sobre la maternidad.

Y es que para ella lo más importante ha sido alejarse del drama para vivir una vida tranquila con su familia. El estilo de vida saludable que lleva le ha permitido mantenerse jovial y con gran energía además de que no tiene tiempo para escándalos ni chismes.

“Por qué no nos gustará andar sin maquillaje, sin filtros ? Ponemos demasiada energía ( y tiempo) en tratar de esconder manchas, arrugas, “imperfecciones” . A mi me encanta maquillarme, verme diferente, probar cosas nuevas, divertirme. Pero también me encanta andar con la cara lavada”, escribió en una publicación en la que lució al natural.

La actriz sigue sumando éxitos y demuestra que nunca hay que dejar de tener ambiciones

Ludwika fue una de las actrices consentidas de la pantalla chica. Desde sus inicios en “Carrusel” y “El abuelo y yo”, dejó claro que nació para brillar. Otras telenovelas en las que destacó fueron “Amigas y rivales”. “Niña amada mía”, “Mujer de madera” y “Duelo de pasiones”

La actriz se alejó en 2015 luego de participar en 11 proyectos durante 23 años de carrera. Aunque siempre ha dicho que es algo “temporal” ella está dedicada al formato de serie, siendo “Madre solo hay dos” con Netflix, uno de sus trabajos más reconocidos y ambiciosos actualmente. Su próximo proyecto para la pantalla grande será Noche de bodas.