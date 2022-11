Ludwika Paleta lamenta haberse perdido muchas cosas por convertirse en mamá joven

Tener hijos es toda una odisea, especialmente cuando eres joven. Y es que mientras algunos dicen que “te falta madurez”, otros afirman que es la mejor edad, pues tienes más energía.

Para Ludwika Paleta, la llegada de su hijo Nicolás fue una gran sorpresa pues apenas tenía 20 años y estaba teniendo grandes oportunidades con su carrera.

La actriz siempre se ha mostrado muy agradecida por su hijo y ha forjado una relación muy cercana con él sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas.

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ludwika, la protagonista de Madre sólo hay dos se sinceró sobre lo que significó haberse convertido en una mamá joven. Resaltó especialmente que no se arrepiente de nada pero que entre la maternidad y su carrera, se perdió de muchas cosas que otras jóvenes de su edad vivieron.

“Muchas niñas querían ser famosas y yo quería ser normal. Yo quería poder ir a las fiestas sin que nadie me conociera y poder subirme al micro con ellas sin que nadie me pidiera autógrafos”, confesó.

Paleta señaló esas cosas que le habría gustado experimentar y no pudo. “De irme un fin de semana con un novio, escaparme, que nadie supiera dónde estaba, no rendirle cuentas a nadie. Tenia a un niño chiquito pero, tenia la gran fortuna de tener a mi mamá que siempre me lo cuidó y Domi, mi hermana, a quienes les decía ‘Échenme la mano con Nicolás’ y pues bien que mal, no creció tan mal mi muchachito.

Nicolás nació el 11 de noviembre de 1999 y según ha dicho Ludwika, su llegada fue “cuestión del destino” ya que ella lo había deseado mucho.

En una entrevista anterior con Maxine Woodside para Todo para la Mujer, Ludwika dijo: “Recuerdo que cuando me casé con el papá de Nicolás le decía ‘vamos a tener un bebe’ y él me decía ‘espérate, espérate, estás muy chiquita. Yo la verdad siempre he sabido que he querido ser mamá, desde que me acuerdo”

Con Mara Patricia Castañeda, la actriz habló también de mediático divorcio de Plutarco Haza, padre de Nicolás. No sólo haber sido mamá a temprada edad influyó en su forma de ver el mundo sino también el haberse divorciado tan pronto.

“Yo me divorcié muy joven. Yo creo que debe ser diferente divorciarte cuando sientes que ya no tienes mucha vida por delante, que además creo quedes tener una construcción muy errónea y mal entendida. Para mí si fue muy liberador, yo estaba muy joven, tenia un niño chiquito por el cual tenía que estar bien y además tenía ganas de más cosas, yo no tenía ganas de quedarme en mi casa llorando, yo tenía ganas de disfrutar la vida, estaba en un gran momento y empecé a conocer gente… me tardé, me tardé mucho”, comentó.

Hoy Nicolás es un joven guapo y talentoso de 24 años y en 2018, Ludwika tuvo hijos mellizos, fruto de su relación con el empresario Emiliano Salinas.