Danilo Carrera presume a su nueva novia como todo un caballero

Luego de la polémica y tumultuosa relación que Danilo Carrera mantuvo con Michelle Renaud, el actor no le cerró las puertas al amor y se ha vuelto a enamorar, pero esta vez de una mujer totalmente alejada de la farándula.

Aunque el ecuatoriano ha decidido mantener su vida privada alejada de las polémicas y de momento no se conoce el rostro de su nuevo amor aprovechó durante la promoción de su nueva telenovela en Televisa ‘El amor invencible’ junto a Angelique Boyer para destilar todo su amor por la mujer que lo conquistó.

Danilo Carrera más feliz y enamorado que nunca

El histrión no dio el nombre de su novia pero reveló que es toda una mujer inteligente y políglota.

“Pensé que las princesas no existían, pero estoy contento porque la encontré. Estoy muy enamorado y ella no tiene que ver con el medio. Se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, dijo.

Aunque han pasado unos meses de su ruptura con Renaud con quien ha compartido escenas como protagonistas, Danilo parece haber encontrado finalmente a la mujer que estaba buscando, pero asegura que no quiere apresurarse con su romance para no dar un paso en falso.

“Cuando encuentras a una mujer que tiene los mismos valores que tú y coinciden, pues todo fluye. Así que yo sí creo que es la manera correcta en mi caso. Yo creo que hay que ir paso a paso, hay que conocerse, hacer un compromiso formal, pedirle la mano, darle el anillo, poner una fecha de matrimonio, mudarte con ella y después empezar una vida como pareja, yo sí creo en eso y es lo que voy a hacer”.