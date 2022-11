Hija de Dulce María celebra sus dos años y es la mini Roberta Pardo

Hace dos años Dulce María se convirtió en madre de la pequeña María Paula y ahora celebra su nueva suelta al sol demostrando lo feliz y orgullosa que está de su primogénita, por lo que no dudó en dedicarle unas emotivas palabras en su cuenta en Instagram.

Aunque la actriz cuenta con un amplio historial de telenovelas, fue su papel como Roberta Pardo, en RBD el que le garantizó al fama y el reconocimiento a nivel mundial, por lo que su pequeña se ha ganado el título de la mini Roberta, en las redes sociales.

Dulce María y el tierno mensaje a su hija

Con un tierno vídeo con fotografías de María Paula junto a su madre se puede ver lo grande que está y el gran parecido que mantiene con su madre.

“2 años de ser la mamá más afortunada del mundo ❤️❤️❤️ hace dos años llegaste a esta tierra a llenarnos de ternura , de amor , alegría , te soñaba desde siempre , te esperaba , te anhelaba y eres mejor de lo que pude imaginar , eres un ser lleno de luz , de paz , de energía y de amor . Los más a hermoso que tengo , doy gracias a Dios por tu vida ! Y le pido que te cuide te proteja te bendiga y nos deje compartir la vida muchísimos años ! Te amamos eternamente , eres mi Lunita , mi estrella , mi maestra , mi Guía , mi hijita linda aún no puedo creer que te formaste dentro de mi , ahora te veo caminar , correr, bailar ,cantar ,crecer y vivir !!! Y no puedo estar más agradecida con Dios por tu vida 🙏🏻❤️ te amo!! Me haces la mamá más afortunada del mundo , me llenaste de fuerza , te amo mi bebita hermosa !! Felices 2 años! Que no dejes de soñar y sonreír siempre”, escribió.

Los mensajes de felicitaciones no tardaron en llegar por parte de sus seguidores y entre ellos el de Anahí, la recordada Mía Colucci.

“Muchas felicidades bebé !!!! Muñecas hermosas las dos”, comentó.

El esposo de la también cantante no se quedó atrás y también le dedicó un mensaje a su hija.

“Paula, mi pequeña gigante! Mi niña hermosa, hoy cumples dos años de habernos dado a mamita y a mi una felicidad que no nos cabe en el alma ni en el corazón. Te he visto crecer, sonreír, golpearte y levantarte, correr, brincar, soñar despierta, en paz, y cómo un torbellino de alegría y cada día qué pasa y que te veo comprendo más el secreto hermoso de la vida y del amor. Para mi eres la prueba de que todo vale la pena, de la esperanza y de la fe inmensa. Feliz cumpleaños mi bebita preciosa, mi amor eterno! Te amo y gracias por estos dos años de amor gigante que nos has regalado. Mi pequeña, te amo. Felicidades”, expresó.