Aunque critiquen su relación, JLo sigue luchando por Ben Affleck y prueba que es el mejor padrastro

Jennifer López y Ben Affleck han tenido muchos problemas desde que se casaron, y se ha hablado de una ruptura, pero la cantante sigue luchando por su matrimonio.

La intérprete de El anillo se ha casado cuatro veces, y tres de ellas se ha divorciado, por lo que no quiere que este enlace con Ben sea otro fracaso.

Hace unos días desató rumores de separación cuando borró todas las fotos de sus redes sociales. Sin embargo, solo se trató de una estrategia de marketing para promocionar su nuevo álbum This is me… now, una nueva versión del que sacó hace 20 años.

Aunque muchos se han dedicado a atacar a Ben Affleck, pues dicen que es un hombre inestable y el peor esposo, la famosa se ha dedicado a limpiar su imagen, y hace unos días compartió unas fotos de él que prueban que es el mejor padrastro.

Jennifer López prueba que Ben Affleck no solo es el mejor esposo, también el mejor padrastro

Jennifer López volvió a sus redes el pasado viernes, y compartió imágenes de lo que fue su celebración de ‘thanksgiving’, su primera como casada con Ben.

En las imágenes se puede ver al actor abrazando al hijo de JLo y Marc Anthony, Max, mientras está dormido, dejando ver que lo trata como si fuera su propio hijo.

Además, en otra foto se ve cómo tiene una conversación con Emme, y muestra lo bien que se llevan, algo que a JLo le encanta, pues para ella no hay nada más importante que sus “cocos”, como les dice cariñosamente.

Así la cantante no solo quiso terminar con los rumores de una ruptura en su matrimonio, sino que dejó claro que Ben es un gran hombre y el mejor papá y padrastro.

