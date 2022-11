Tras mensaje de odio a su hijo, le piden a Andrés García que sane su corazón y lo perdone antes de morir

Andrés García se encuentra muy delicado de salud y en los últimos días ha empeorado, y así lo dejó saber su esposa, Margarita Portillo, quien lo está cuidando.

A pesar que Margarita es la mujer que ha estado con el actor, lo cuida y se preocupa por él, incluso el recordado galán de telenovelas lo ha dicho en diferentes oportunidades, su hijo Leonardo salió a atacarla.

Leonardo García publicó un comunicado el pasado 23 de noviembre, en el que expresaba que la esposa de su padre no lo estaba cuidando como es debido, y además, no le dejaba ver a Andrés.

Ante esto, el propio actor salió a defender a su esposa, pero lo hizo de la forma más despiadada, enviándole un cruel mensaje a su hijo Leonardo.

Andrés García y el mensaje de odio a su hijo Leonardo para defender a su esposa

A través de su canal de Youtube, Andrés García, publicó un video en el que se le ve en cama y con oxígeno, y casi no puede ni hablar, con el texto “un mensaje para Leonardo García”.

En el video el actor le dice a su hijo que deje de atacar a su esposa, y que el que nunca lo ha ayudado es él.

“Para el cretino de mi hijo Leonardo. Él es el que nunca ha ayudado en nada, no ha pagado la comida de nadie jamás, Leonardo ya cállate la pu** boca, ya deja de hablar pendejadas y mentiras, ni has ayudado en nada, todo el mundo ha ayudado más que tú”, se le escucha decir a Andrés.

Hasta le dijo que ya no forma parte de la familia. “Margarita me ha cuidado, esos son pendejadas que tu mamá te mete en la cabeza. Un consejo, ya deja de chingar. No te metas con mi familia, ya no eres de mi familia, das vergüenza”, fue el rencoroso mensaje.

Ante esto, muchos seguidores le piden que ya perdone a su hijo y no guarde tanto rencor en su corazón.

“Ya sane su corazón del rencor señor, no es bueno”, “se va a morir y en vez de arreglarse con su hijo, lo empeora”, “que limpie su corazón ♥️, perdonar y que se marche en paz”, “ni en su lecho de muerte puede perdonar”, “perdone y sane su corazón”, “el odio no es bueno y menos con los hijos, ya sane y váyase tranquilo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La relación de Andrés García con sus hijos Leonardo, Andrea, y Andrés Jr. no ha sido la mejor en los últimos años, de hecho, el actor ha dejado claro que no les dejará parte de su herencia, pero los fans guardan la esperanza que arregle su relación con ellos y los perdone antes de morir.