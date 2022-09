Andrés García defiende a su esposa de quienes la llaman “interesada”: “si no fuera por ella estaría muerto”

Andrés García está muy enamorado de su esposa, Margarita Portillo , y en diferentes oportunidades ha dejado claro que es la mujer de su vida, y quien ha estado con él en sus momentos difíciles.

Recientemente, Portillo ha recibido miles de críticas por su físico y además algunos la han catalogado como “interesada”, asegurando que está con el actor por su fortuna.

Ante esto, el actor no se ha quedado callado, y con la personalidad explosiva que siempre lo ha caracterizado, defendió a su esposa.

Andrés García defiende a su esposa de las críticas y calla a quienes la llaman “interesada”

Durante una entrevista para Venga La Alegría, Andrés García defendió a su esposa, y calló a quienes la llaman interesada.

“Dicen que Margarita está lucrando conmigo y que no tiene nada que hacer en mi vida, déjenme aclararles algo p*nd*j*s metiches, si no fuera por Margarita yo ya me hubiera muerto”, dijo el actor de 81 años.

García destacó que Margarita, con quien se casó en 2000, y a quien conoce desde 1997, ha estado con él atendiéndolo en cada enfermedad. “Es la que me está cuidando desde hace varios años porque tengo enfermedades muy peligrosas, así que cállense la boca y métansela por el c*l*”, expresó.

Sobre su salud dijo que se encuentra con mucho dolor por la cirrosis, pero los mensajes de los fans lo ayudan a sentirse mejor.

“Esta cirrosis que tengo es una cosa muy incómoda, es dolorosa y en realidad los mensajes de amor, de buena voluntad, esos los acepto con todo el cariño del mundo y se los agradezco en el alma. Muchas gracias, y también las oraciones que hacen por mí”.

Sin duda, el actor demuestra que ama a su esposa, y no permitirá que nadie hable mal de ella, especialmente los haters que no saben nada de su vida.