Andrés García no les dejará nada a sus hijos: estos serán los únicos herederos de sus mansiones y fortuna

La herencia de Andrés García aún sigue causando polémica, y es que primero el actor la repartiría entre solo alguno de sus hijos, su esposa, Margarita Portillo, y el actor Roberto Palazuelos, pero ya no.

Antes, el actor había repartido su fortuna y propiedades entre su esposa, y su hermana, que recibirían el 20%, una de sus exesposas que heredaría el 10%, dos de sus hijos que recibirían 15%, y Palazuelos, con 20%.

Muchos le aconsejaban que no le dejara nada a sus hijos Andrés García Jr., y Leonardo García, pues no se lo merecían, y así lo decidió.

En una reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el famoso actor reveló que modificó su testamento, y eliminó a sus hijos, y a Roberto Palazuelos, aclarando quiénes serán sus únicos herederos.

Andrés García: quiénes serán sus herederos

El actor reveló en la entrevista que las únicas herederas serán su esposa Margarita, y su hermana Rosita.

Te recomendamos: “Demacrado y moribundo”: todas las críticas que ha recibido Andrés García por su aspecto

“El testamento, yo no me acuerdo, pero dice Margarita que ella se acuerda porque luego se me olvidan las cosas. El testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié a Margarita y mi hermana Rosita”, dijo el actor.

García aclaró que la razón por la que eliminó a quien consideraba su hijo, Roberto Palazuelos, de su testamento, fue porque llamó a su esposa, y al hijo de ella a amenazarlos.

“Mira a mí, no me gusta hablar mal de nadie si no está presente para decírselo en su jeta como hace él. Llamó a Margarita, llamó al hijo de Margarita para decirle qué me iba a hacer, que me iba a deshacer y que me iba a destruir, no se lo dijo a los medios, no me lo dijo a mí, amenazando a la familia, eso es no tener mad... y eso sí, Palazuelos no tienes mad..., y cuando quiera, ya te lo dije una vez y tú te rajaste”, dijo.

Y sobre sus hijos aclaró que su relación “no funciona”, y va muy mal, pues las últimas veces solo han discutido, por lo que prefirió dejarlos fuera.

García afirmó que sabe que le queda “poco tiempo de vida”, pues se ha sentido mal de salud en los últimos meses, por lo que quiso dejar su testamento listo.

Te recomendamos: Hija de Andrés García está cansada de sus desplantes: “Por respeto no hablo”

Cuál es la fortuna de Andrés García

Andrés García tiene un capital valorado en 10 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth.

El famoso actor reveló durante una entrevista a Ventaneando que cuenta con su mansión El Castillo, el Bosque, y la casa en Acapulco en la que vive actualmente.

Además, tiene una casa en Pie de la Cuesta en Acapulco, y el inmueble La Laguna, que tiene en sociedad con un amigo.