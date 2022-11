Sofía Vergara se vistió como una princesa para su boda y él fue su diseñador: así lo recordó

Sofía Vergara y Joe Mangianello celebraron siete años de su unión como marido y mujer, además de ser una de las parejas más sólidas del espectáculo, con unos mensajes dirigidos hacia ellos desde sus respectivas cuentas de Instagram.

La estrella de ‘Modern Family’ recordó con nostalgia el día en el que dijo ‘Sí, acepto’ rodeada de su familia y amigos en el complejo turístico Breakers ubicado en Palm Beach, Florida, la emoción de la feliz pareja fue algo que no pudo ocultarse, tanto que el feliz novio declaró que: “Ella llevaba un vestido que le sentaba genial y yo no podía dejar de mirarla”.

También te podría interesar: Sofía Vergara y cómo crio sola a su hijo cuando lo tuvo a los 19: él ya tiene 31 años y es exitoso

El flechazo de Sofía Vergara y Joe Mangianello, una historia de amor que merece ser contada

La feliz pareja se conoció en 2014, gracias a Jesse Tyler Ferguson, quien fue el cupido de sus vidas, pues a pesar, de que la actriz de Modern Family, se sintió atraída por el actor, ella no se acercó a él debido a que estaba comprometida en ese entonces con el empresario Nick Loeb, mismo que dio por finalizado semanas después de mantener su primera conversación con Joe Mangianello.

Tras enterarse de la ruptura, Mangianello pidió el número telefónico de Sofía Vergara y el resto es historia, mantuvieron conversaciones que los llevo a enamorarse y declararse amor eterno un año y medio después de iniciar su relación, después comprometerse de una forma muy emotiva en Hawái.

También te podría interesar: Sofía Vergara presumió fotos de su adolescencia: fans creen que se parece a Gloria Trevi

Sofía Vergara buscaba lucir sexy el día de su boda

La actriz colombiana lució un increíble vestido firmado por Zuhair Murad, un experto en vestido de novias que presenta piezas de alta costura. El objetivo de Sofía Vergara era lucir su lado más sexy, incluso ella misma declaró “Personalmente, no me gustan los looks naturales que algunas novias escogen para casarse. Tengo 43 años y no necesito parecer una virgen yendo hacia el altar. Deseo verme sexy, verme genial y llevar puesto algo que va a quedar bien en las fotos”.

El vestido incluía un diseño que incluía motivos barrocos, efectos 3D alrededor de toda prenda, incluía una falda desmontable y un escote corazón y un cinturón de perlas. El diseño completo lo presentó el diseñador libanés con un boceto final sobre como luciría la pieza que presumiría en el altar Sofía Vergara.

Su vestido pronto se convertiría en una prenda de una sola pieza ceñida, luego de quitarle la falda desmontable. La actriz también presumió otras dos piezas que la acompañaron el día de su boda, como un vestido de transparencias, otro de encaje muy adhoc con el clima playero del lugar donde se dio la celebración.