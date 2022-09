Sofía Vergara y cómo crio sola a su hijo cuando lo tuvo a los 19: él ya tiene 31 años y es exitoso

Sofía Vergara es una de las actrices latinas más famosas y exitosas que llegó a Hollywood a romper con estereotipos y a dejar su país, Colombia, en alto.

La famosa ha triunfado en diferentes series y películas como Modern Family y Dos locas en fuga, donde ha destacado por su gran talento y carisma.

Recientemente participa como jurado de America’s Got Talent, pero no solo ha destacado por su talento, sino también por ser una gran mamá.

Y es que la famosa se convirtió en madre a sus 19 años y le tocó enfrentarse a la maternidad sola, pues se separó del padre de su hijo, Joe González.

La famosa ha revelado lo difícil que fue ser madre soltera tan joven, y se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres, demostrando que se puede salir adelante sola.

La historia de Sofía Vergara como madre soltera que conmueve e inspira a todas

Sofía Vergara se enfrentó a muchos desafíos al tener a su hijo sola a los 19 años, cuando aún no era famosa, y aun así tenía que combinar la maternidad con el trabajo, para sacar a su hijo Manolo adelante.

La famosa no se arrepiente de haber tenido a su único hijo, pero sí reveló que fue muy difícil, y que todo hubiera resultado más fácil y mejor si lo hubiera tenido 10 años después.

“Era realmente joven cuando me divorcié de su papá, así que lo crie tratando de darle el mejor ejemplo y de brindarle todo lo que podía. Cuando la gente me felicita por él, es muy gratificante”, dijo la actriz en una entrevista.

Además, reveló que tenía que dejar a su hijo con su madre, para poder ir a trabajar. “Ser madre tiene mucho de instinto, de sentido de responsabilidad, de compromiso y hasta de autoperdón”, dijo.

Sin embargo, Sofía no solo logró salir adelante y darle la mejor vida a su hijo, también logró consolidar su carrera y alcanzó el éxito en el camino, demostrando que no hay imposibles.

No fue fácil para ella, pues la actriz revela que tuvo que rechazar proyectos para no afectar la vida de su hijo, pero lo logró y demostró que tener un hijo joven no es sinónimo de abandonar tus sueños.

Ahora, Manolo ya tiene 31 años y es un hombre exitoso, que decidió seguir los pasos de su madre, y ahora es director y productor de cine.

Además, ha participado en la película Destinada a cabalgar y en la serie Guilty Party.

Manolo tiene una gran relación con su madre, y a través de las redes dejan ver que son grandes cómplices, y que ama a Sofía y le agradece a cada instante todo lo que hizo por él.