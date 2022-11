Angelique Boyer tiene una ‘hija’ y luce idéntica a ella cuando era adolescente

A medida que pasa el tiempo, Angelique Boyer se enfrenta a papeles cada vez más complejos y para su próxima telenovela deberá encarnar un papel que se aleja por completo de su zona de confort, el de madre de una adolesente.

La actriz se encargará de darle vida a Leona, una mujer que tiene sed de venganza después de haber dado a luz a unos mellizos que le fueron arrebatados.

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar… Me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”, afirmó la actriz en una entrevista para Televisa.

De esta manera, Angelique tendrá a dos hijos en esta nueva telenovela y estos personajes estarán interpretados por los jóvenes actores Isabella Tena y Emiliano González.

Pero quien realmente ha llamado la atención de todos los fanáticos es la adolescente, ya que tiene una gran similitud a Angelique cuando era tenía su edad.

La ‘hija’ de Angelique Boyer nos recuerda a la época ‘Rebelde’ de la actriz

A sus 15 años, Isabella Tena tiene un gran parecido con Angelique y hay quienes afirman que tiene mucha similitud a la famosa actriz cuando participó en la telenovela Rebelde, en la que hizo el papel de ‘Vico’.

Boyer tenía solo 16 años cuando se convirtió en uno de los personajes destacados de la serie y resaltó como una de las mejores amigas de Mía Colucci.

Vico era una joven esbelta de cabello rubio y con una personalidad alegre, lo cual se asemeja mucho al estilo de Isabella.

La joven actriz ya cuenta con una trayectoria en el mundo artístico y ha participado en telenovelas como ‘Mimarido tiene familia’ y ‘Mi tío’, además de ser activa en el teatro y redes sociales.