Así fue la vez que Camila Cabello fue rechazada de un reality show por “falta de talento”

Pocos saben que antes de ser una gran estrella, Camila Cabello también probó suerte en un reality show para que el mundo conociera su talento. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba la artista cubana.

Esto sucedió antes de volver a intentarlo en el programa de talento, The X Factor, en 2012 como parte del grupo Fifth Harmony, que marcó un antes y después en su trayectoria musical.

Fue, específicamente, en el show The Voice donde ella decidió que podía tocar las puertas para darse a conocer. No obstante, no avanzó de las audiciones y ni siquiera tuvo la oportunidad de llegar a aparecer en algunas emisiones televisadas.

“La verdad es que en realidad hice una audición para The Voice. Ni siquiera estoy segura de poder contar la historia. Lo logré en la ronda de productores, pero no en la ronda de televisión. Nunca audicioné para los coaches”, comentó la cantante, conforme con Quién.

Camila Cabello no fue considerada lo suficientemente talentosa para ser parte de esa temporada, cuestión que no hizo que perdiera fe en sí misma, y más adelante siguió apostando por esta clase de concursos que le permitieran impulsar su nombre.

Abrirse camino después de llegar a Estados Unidos como migrante cuando era una niña no fue nada fácil, pero durante su etapa en el famoso grupo musical logró destacar y despegar una exitosa carrera en solitario apenas a sus 25 años.

Lo curioso es que a principios de este 2022, Camila Cabello regresó a The Voice, ¡pero esta vez como jurado! Demostrando, una vez más, las vueltas curiosas que da la vida.

En esa ocasión, por cierto, interpretó Havana juntos con los jueces Gwen Stefani, Blake Shelton y John Legend, convirtiéndose en uno de los momentos más especiales de su carrera por el simbolismo detrás.