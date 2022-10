Momento en el que Camila Cabello confunde a cantante con su ex y da lecciones de madurez

Camila Cabello y Shawn Mendes fueron por dos años una de las parejas más queridas y admiradas de la industria musical. La complicidad que irradiaban, sus canciones juntos y su historia de amor que traspasó las barreras de la amistad, eran la mezcla perfecta para que parecieran salidos de un cuentos de hadas.

Sin embargo, a finales del 2021 dieron a conocer a través de sus redes sociales que su romance había llegado a su fin y desde entonces cada uno ha tomado un camino distinto.

Actualmente, la cantante cubana es coach del reality estadounidense The Voice y un concursante la ha sorprendido, al punto de pensar que era su ex pareja.

Camila Cabello y su confusión con un participante y Shawn Mendes

Cabello vivió un momento de confusión durante uno de los episodios del programa que evalúa a las mejores voces, luego de que el concursante Tanner Howe interpretara el tema Mercy del canadiense.

La cantante no pudo evitar recordar a su ex y de inmediato preguntó si era él quien se encontraba arriba del escenario.

“¿Ese es mi...? ¿Está Shawn ahí arriba?”, cuestionó.

Luego de que el joven terminara su presentación Camila le mencionó lo parecida que es su voz con la de Shawn.

“Yo estaba como, ‘¿Shawn está en el escenario ahora mismo?”, a lo que su compañero, el cantante John Legend, le dio la razón: “Sonabas como él”.

Para Howe fue un halago que Camila lo confundiera con Mendes.

“Bueno, tú lo conoces mejor, así que eso es increíble”, expresó el participante a lo que la famosa le respondió con un: “Lo conozco mejor que todos en esta sala”.

A pesar de que su voz era casi idéntica a la del cantante y modelo, Camila decidió no girar la silla y explicó sus motivos.

“La razón por la que no me di la vuelta fue porque sentí que sonabas demasiado como él. Obviamente, él tiene una voz increíble. Me encanta esta canción. Pero me gustaría saber cuándo elijas a tu entrenador, cómo podría distinguirte”, mencionó.