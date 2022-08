Internet ‘castiga’ a Camila Cabello por rehacer su vida pero ella no tiene que guardarle luto a ningún ex

Parece que fue ayer cuando los titulares estaban llenos de la noticia sobre la ruptura de Shawn Mendes y Camila Cabello y es ahora cuando la cantante ha vuelto a dar de qué hablar por un supuesto nuevo amor.

En noviembre de 2021 se hizo oficial que ya no estarían juntos, dejando a los fans boquiabiertos. Los cantantes tuvieron un romance por dos años, haciendo parecer que eran la pareja ideal.

“Hola chicos, hemos decidido dar por terminada nuestra relación, aunque el amor que sentimos el uno por el otro como seres humanos es más fuerte que nunca”, publicaron en sus redes sociales en aquel entonces.

Camila se enfocó en su carrera y en sanar las heridas, haciendo de lado todo lo que se dijo de ella y de Mendes.

Camila Cabello estrena romance

Recientemente la cantante de 25 años fue vista muy romántica con Austin Kevitch, con quien ya había despertado rumores de una nueva relación.

Las imágenes muestran a Camila caminando de la mano con Austin, de 31 años, durante una salida por la tarde el domingo en Los Ángeles. También fue captada dándole un beso en la mejilla mientras tomaban café juntos.

Kevitch es el cofundador de Lox Club, una aplicación de citas exclusiva “para judíos (y no judíos) con estándares ridículamente altos”, según han revelado sitios como Page Six y The Daily Mail.

Los informes apuntan que han estado saliendo desde junio sin embargo, no habían dado señales de nuevo hasta ahora. Cabe mencionar que Nicholas Galitzine, uno de los mejores amigos de Austin desde hace mucho tiempo, había mostrado antes un interés amoroso en Camila, luego de coprotagonizar la película musical Cinderella, de Amazon Prime.

A pesar de que muchos mostraron su apoyo hacia la cantante tras la ruptura con Mendes, parece que ahora la juzgan por “haberlo superado”, también la señalan por “conseguir a uno igual” y por hacerlo más público en el cumpleaños del cantante.

“Dime que no tienes un tipo sin decírmelo”. “¿Por qué se parece tanto a Shawn?. “En serio no podía esperar otro día que no sea el cumpleaños de Shawn?”. “Se buscó a uno igual a Shawn”. “Las celebridades avanzan demasiado rápido. Jajaja”. “Rompí con mi pareja de 12 años este año y todavía no puedo superarla”. “Camila superó rápido a su ex”, se lee en redes sociales.

Las mujeres no tenemos por qué “guardar” luto tras una ruptura

Al igual que Camila, otras famosas como Jennifer Lopez han sido cuestionadas por la forma en la que se mueven tras terminar una relación.

No hay un manual sobre cómo llevar una ruptura sin embargo, las mujeres constantemente somos blanco de críticas cuando buscamos rehacer nuestra vida.

Mientras la sociedad castiga a una mujer por “cambiar de pareja” o “avanzar rápidamente”, parece aplaudir cuando un hombre lo hace.

Una ruptura es un duelo y como tal, cada quien vive su propio proceso. Algunas mujeres se toman meses o años para sanar las heridas de una ruptura y otras pueden reiniciar su vida amorosa en menos tiempo. Hay quienes incluso no piensan en involucrarse en otra relación porque prefieren enfocarse en proyectos personales. Es momento de dejar de juzgar y aplaudir la fortaleza de cada una.