Andrés García esta vez no la cuenta: está grave y no quiere reconciliación con sus hijos Instagram @andresgarciatvoficial

Andrés García “está muy grave”, así lo aseguró su esposa Margarita López Portillo, quien indicó que el actor ha tenido una recaída y está con ayuda de asistencia de oxígeno.

“Está delicado, grave. Tiene afectación en los pulmones. Llegó aquí a la casa con muchísima temperatura y un cuadro de anemia muy complicada. Además, se le hizo un absceso en una de sus piernas que, por cierto, las tiene muy, muy hinchadas”, explicó la cuarta esposa del interprete de Pedro Navaja.

García, quien fue diagnosticado hace unos meses con cirrosis, estaba en su casa en las afueras de Acapulco cuando se desmayó en su habitación.

Se regresó a su casa y se complicó

Según precisó Margarita, el artista había estado bajo su cuidado, pero por su voluntad se regresó en varias ocasiones a su mansión.

Durante su estadía en su casa de Acapulco, el histrión abusó de su salud consumiendo sustancias y alimentos que no son adecuados para su cuadro clínico.

“Me dijeron que le llevaron pollo frito, o sea cosas de comer que no debe. También le dieron alcohol, porque él lo pidió. Eso complica el cuadro”, dijo.

“Andrés hizo cosas que no están bien y portándose mal conmigo. Durante prácticamente tres semanas no supe de él, hasta que la señora que trabaja ahí me informó que estaba mal, que un día estaba tirado en el piso, encerrado en su cuarto y no podían entrar”. agregó.

Su exesposa se lo llevó

Aun cuando Margarita no nombró a la persona que se llevó a Andrés García hace 3 semanas de su casa para la mansión de Acapulco, se supo que fue su exesposa, Sandra Vale, quien lo trasladó y lo dejó abandonado.

“Ayer me hablaron otra vez para decirme que estaba en un estado deplorable, lo tenían hasta con excremento seco en las piernas, toda la casa llena de lo mismo, el baño… ¡una cosa espantosa! Yo insistía en que la persona que se lo llevó se hiciera responsable”, agregó, reseñó Tvnotas.

Tras esta recaída, a García lo trasladaron nuevamente a la casa de Margarita con oxigeno y atención médica. “Yo aquí en mi casa le puedo traer un enfermero, y no me despegó de él”, alegó.

" Tiene neumonía y necesita oxígeno. Intenté que esa persona se hiciera responsable, pero simplemente lo dejó ahí botado, sabiendo que allá en la playa nadie se queda a dormir con él”, criticó Portillo.

No hay reconciliación con los hijos

La relación con sus hijos, Andrés Junior, Andrea y Leonardo, siguen en el mismo punto. El actor oriundo de República Dominicana no quiere saber de ninguno de ellos, en especial de su hija, Andrea García

Andrea recientemente dejo claro en una entrevista a Chisme No Like que aun cuando ella tiene derecho de defenderse no lo hace “por compasión”, pues insiste que sí habló con su padre y sí hubo reconciliación.

“Lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado compartir detalles personales, ni nada”, dijo.

“Para la audiencia y para todos, está la celebridad Andrés García, pero es un señor, un ser humano que está pasando por una situación bien difícil y bien dolorosa. Entonces, aunque yo tenga mi derecho de defenderme, no lo voy a hacer porque mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero”, aseguró.

Reiteró que esa es su postura, aunque su padre le “haya dado hasta con la cubeta”.

De la herencia que dejará el actor no se sabe si sus hijos recibirán algo. Lo último que se conoció es que el actor no dejará desamparada a su esposa Margarita y que quien maneja su fortuna es el hijo de ella.