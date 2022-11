Jane Fonda vive con optimismo su cáncer y nos inspira: hasta ha seguido actuando

A sus 84 años, Jane Fonda es una mujer que ha tenido que superar muchos retos y por eso no se amilana ante su diagnóstico de linfoma de Hodgkins, un tipo de cáncer en los nódulos linfáticos.

Sin duda, cualquier persona sentiría miedo ante la posibilidad de perder la vida, pero ella más que temor, siente es agradecimiento por todo lo vivido y prefiere destinar esa energía en aprovechar lo que le resta.

Por eso, la estadounidense dice que no tiene miedo a la muerte. Ha seguido haciendo lo que le apasiona, como hacer aerobics, y de hecho, recientemente terminó de grabar la película 80 for Brady, que produce y protagoniza Tom Brady y se estrena en febrero de 2023, conforme con Soy Carmín.

Así ha sido la lucha de Jane Fonda contra el cáncer

“La semana de tratamiento siempre es complicada, me siento cansada, pero después de eso estoy bien” , declaró en una entrevista recientemente dando muestras de su gran fortaleza.

“Cuando llegas a mi edad, será mejor que seas consciente de la cantidad de tiempo que hay detrás de ti, que es más que el queda por delante. Es sencillamente ser realista”, reflexionó, dejando ver la practicidad con la que rige su vida.

“No tengo miedo de irme, estoy lista. He tenido una vida maravillosa. No es que me quiera ir, pero soy consciente de que será más pronto que tarde que eso ocurra”, manifestó, convirtiéndose en inspiración para otras personas en su misma condición.

Jane Fonda tiene una manera muy digna y valiente de enfrentar los retos que supone esta enfermedad, la cual afortunadamente tiene un buen pronóstico. El 80% de los pacientes con su mismo tipo cáncer sobreviven y es “muy tratable”, por lo que tiene esperanzas de salir adelante y ver crecer a sus nietos, que es su mayor anhelo.