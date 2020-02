Tenemos que hablar de Jane Fonda y cómo envejecer fiel a tus ideales

Jane Fonda se ha convertido en uno de los referentes del feminismo para una generación. En el documental Feministas ¿Qué estaban pensando? habla de cómo a través de la actuación y sus desnudos contribuyó a que las mujeres de su época cambiaran la percepción que tenían respecto a su cuerpo.

En otro documental presentado por HBO la estrella recuerda a los hombres que marcaron su vida, sin reducirse a la novio o esposa de… Jane logró que el poder de ellos le permitiera ser una mujer más libre. Su padre, también una estrella del cine, representaba, junto a su madre, el ideal de la familia americana.

Con la llegada de The Girl Next Door, la vida de Jane tomó otros matices, Europa le abrió las puertas y una vida llena de lujos vino con su matrimonio. Crisis personales, matrimonios fallidos, participación con grupos feministas y por los derechos humanos, han hecho de Fonda un icono para las mujeres.

Con una carrera consolidada y más fiel que nunca a sus ideales, Jane declaró:

"Me alegro de estar tan bien para mi edad, pero me he hecho cirugía plástica. No voy a mentir sobre eso. Creo que he tenido la fortuna de tener a un gran asesor para eso, porque no quiero convertirme en un monstruo o una mujer con una máscara desfigurada para sentirme joven", dijo la actriz en Five Acts, un nuevo documental sobre su vida que se emitió en HBO.