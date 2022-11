Angelique Boyer sorprende al revelar cómo enfrenta las escenas de sexo con Rulli

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más queridas de México tanto en las pantallas como en al vida real, al haber protagonizado distintos melodramas con los que conquistaron a su público al derrochar su amor y complicidad.

Los actores que se conocieron al protagonizar la telenovela ‘Teresa’ (2010) suelen presumir su romance a través de las redes sociales con fotografías de sus viajes, paseos y hasta divertidos vídeos de TikTok.

Ellos han probado que no necesitan llegar al altar ni tener hijos para tener relación estable y feliz. Además, ambos siguen compartiendo como compañeros de trabajo y han confesado como han sido las escenas de sexo.

Angelique Boyer y las escenas de sexo con Sebastián Rulli

Durante una entrevista la actriz mencionó que muchos le preguntan sobre como es grabar las escenas de sexo con su pareja y sorprendió al revelar que puede llegar a ser incómodo a pesar de la confianza y de conocerse.

“Es mucho más complicado cuando eres pareja, porque no se, ya te ves de otra manera; a mi me causa gracia escuchar a Sebastián decir esas cosas; pero siempre que me veo en escena no me reconozco”, confesó.

Asimismo, fue cuestionada sobre si sentía cosas al realizar estas escenas pero dejó claro que en esos momentos solo piensan en el trabajo y “no hay tiempo para sentir”. Ambos han logrado un trabajo impecable en las distintas telenovelas donde remarcan su gran profesionalismo.

La pareja inició su romance en 2014, aunque muchos aseguran que los dos se enamoraron desde que grabaron ‘Teresa’ pero en ese entonces tenían diferentes parejas por lo que no fue años después que le dieron riendas sueltas al amor.

“Sinceramente, siempre la admiré como actriz. Yo la conocí en una telenovela que todo el mundo conoce ‘Teresa’ y me llamó la atención su profesionalismo, su entrega, su actitud, su talento. Entonces dije ‘qué buena actriz, qué buena compañera. Disfruté muchísimo esa historia y yo estaba pasando también por un momento de plenitud, estaba recién siendo papá, pero bueno, mi situación era nada qué ver, nunca hubo esa línea de coqueteo, nada, nada”, aseguró Rulli.