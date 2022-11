Ángela Aguilar y Paola Rojas son ejemplo de resiliencia tras superar violaciones a su intimidad

Así como miles de mujeres alrededor del mundo, Ángela Aguilar y Paola Rojas saben en carne propia lo que es ser víctima de filtraciones íntimas y todo lo que eso implica.

No solo es el dolor de tener que exponer un lado tan privado ante desconocidos y perder la confianza en alguien que querías, sino también tener que lidiar con las consecuencias, en especial, las críticas duras de la sociedad.

Reponerse ante eso no es cosa fácil, porque las personas siguen revictimizando a quienes atraviesan por el trauma con sus juicios y preguntas, cuando en realidad, las mujeres tienen derecho pleno a disfrutar de su sexualidad e intimidad.

Al respecto, la presentadora de televisión dijo en una entrevista que la sostuvo a flote su familia y el deseo de superarse pese al agrio episodio.

“Fui a trabajar… en ese momento me movilizó la responsabilidad: ‘Yo tengo que ir a trabajar (dije), y creo que no hay pretextos para no hacerlo’. Pero creo que también hay algo mucho más profundo y es que no tengo por qué sentir vergüenza, sin embargo la sentía, profunda, mucha. No quiero como conectar con eso pero sí sentía mucha vergüenza, mucha...”, se sinceró.

“Lo más terrible, la verdad, fue sí los ataques en el mundo digital. Me enfurecí contra todo. Fue todo tan brutal y tan espantoso… estaba como en todas partes, de entrada tener a toda una sociedad opinando, saber que todo el mundo está hablando de ti, pero además, algunos me parece que con mucha ligereza sin tomar en cuenta que ahí hay una mujer, una madre, eso fue muy brutal…”, — Paola Rojas.

“Si hay algo valioso, y que les recomiendo a todos que hagan, a todos y a todas, yo tengo una red de amor muy grande. Mi mamá es importantísima pero pienso en amigas que ya no tienen a su mamá, y sí lo que les diría es que construyan una red de amor, es toda la diferencia…”, señaló.

Paola Rojas y Ángela Aguilar se llevaron grandes lecciones de sus filtraciones íntimas, que decidieron compartir con otras mujeres a las que les han vulnerado su derecho a la privacidad.

La intérprete de música regional mexicana, dijo sentirse “violentada, violada, de la posibilidad de tener yo mi propia privacidad”.

De ese suceso con su ex, Gussy Lau, la artista recomienda mantener las cosas más en privado y elegir bien “a la gente con quien se rodea”, pues siempre hay gente malintencionada que buscará hacer este tipo de daños.