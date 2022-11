Ángela Aguilar conoció a su doble y le pidió consejos: Su padre quedó en shock

Muchos artistas reconocidos cuentan con su propio “hermano gemelo” que la vida le dio en otro lugar del planeta. Y es que su parecido es tan increíble que muchas veces los llegan a confundir y otros han tomado esto como una oportunidad para hacer también su propia carrera artística. Como por ejemplo la venezolana Rebeca Maiellano, que se gana la vida como la imitadora de Shakira.

Ahora le tocó el turno a la cantante mexicana Ángela Aguilar de conocer a su doppelgänger, con este término alemán como se les conocen a los dobles. La joven de 19 años quedó impactada al verse frente a su fan e imitador.

El particular encuentro se produjo en el backstage de la dinastía Aguilar. La espera terminó para Jesús Adrián González Flores, de 20 años, quien caracteriza a la intérprete de La Llorona. Desde hace tiempo había hecho de todo para conseguir estar frente a frente con su ídolo, y lo logró.

El joven oriundo de Monterrey, Nuevo León, llegó al camerino vestido con un ceñido pantalón de cuero negro y un corsé rojo con escote de corazón y detalles en dorado, un sombrero negro. Su presencia causó impacto en todos. Ángela no podía cree que se estaba viendo en un “espejo humano”: “Me tienes que enseñar el truco para las pompas. Ese pantalón que queda muy bien. De verdad estás guau”, manifestó en shock la artista.

Mas la reacción de su padre Pepe Aguilar fue genial. Al verlo entrar Pepe no escondió su asombro: “¡Veo doble!, No sabía que tenía un hija perdida acá en Monterrey. ¡Guau, pero ¿Cómo le hiciste? ¿eres fans de verdad? ¡guau! ¿Pero tu naríz es de verdad? Está más guapo este wey que tú (se refirió a Ángela). (...) Te ves muy guapa”, decía el cantante que no salía del asombro por el harto parecido.

Ambos lo felicitaron por su gran trabajo y Pepe bromeando le pidió a compusiera algunas canciones para que hiciera una buena representación de la carrera de su hija. Jesús Adrián se ha metido muy en su papel, pues ha ensayado cada uno de los gestos de la cantante para parecer más genuino. Incluso, hasta cómo toma el micrófono.

El momento fue compartido por Pepe en su cuenta en Instagram y de inmediato se llenó de comentarios. Uno de ellos fue Rodner Figueroa: “¡Está genial¡ ¡Es increíble!!! Ósea que halago para Ángela. Un abrazo Pepe”, escribió en la caja de mensajes.

“Me encanta esto, es tan amable y genuino Amo a su familia. ¡Más aceptación y amor como este!”, “Que divino Pepe siempre te admiro eres super admirable, hiciste sentir super bien a ese Fan de tu hija de mucha admiración con tanto parecido a Angela. Le distes ese calor que hay que admirar de los Fans”, formaron parte de la reacciones de los internautas.