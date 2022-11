Marlene Favela no necesita un hombre a su lado para ser feliz y así lo demuestra

Desde que Marlene Favela se divorcio del empresario George Seely y padre de su hija Bella, no se le ha conocido un nuevo amor y es que al parecer ella ha hecho a un lado esta faceta y prueba que no necesita a un hombre a su lado para ser feliz.

Actriz, modelo y empresaria, la recordada ‘Gata Salvaje’ ha forjado una gran fortuna gracias a sus trabajos frente a las pantallas y su marca de labiales que sigue creciendo como la espuma.

A sus 45 años es una de las actrices más queridas y admiradas no solo por su talento sino también por su belleza al gozar de una figura envidiable, por lo que los pretendientes no deben faltarle.

Marlene Favela y sus razones para estar soltera

Favela ha dejado claro que en este momento lo más importante para ella es ver crecer a su hija y ser una madre presente.

“Eso [la parte romántica] la he descuidado. Ni me pesa la verdad. Pero sí, es una parte que no le puse mucha atención porque mi hija está chiquita y quiero verla crecer, no me quiero perder nada. Y digo ‘es que si salgo, entonces ya no la voy a ver’. Creo que estos tres años que he estado sola me he dedicado a mi hija al cien por ciento y he sido muy feliz, no me arrepiento de haberlo hecho”, sostuvo.

Y aunque la intérprete de Leticia Lagos de Toscano en el melodrama ‘La desalmada’ no le cierra las puertas al amor dejó claro que no es algo en lo que piense de manera constante y su nueva pareja deberá aceptarla con su hija.

“También digo ‘Bella va a crecer y tengo que hacer mi vida también’. Y en el momento que llegue [un amor] bienvenido y si no llega también. Somos muy felices juntas. Si llega qué bueno y si no seguiré al lado de Bella pegada. También si llega seguiré al lado de Bella pegada”. No se trata de aceptar, somos Bella y yo punto”, enfatizó.

Para la artista estar soltera no le roba el sueño, mientras tanto ella sigue creciendo como profesional y disfrutando su faceta como madre.