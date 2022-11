¿Tienes miedo al divorcio?: 10 frases de Comer, rezar, amar que te ayudarán a tomar la decisión

Muchas mujeres le temen al divorcio, y es normal, cuando nos casamos, lo hacemos con la idea de que sea para siempre, y pensando que hallamos al amor de nuestras vidas.

Sin embargo, no siempre es así, y cuando la relación no va bien, ya sea por infidelidad, rutina, o simplemente porque se acabó el amor, lo más sano es divorciarte y no forzar nada, pues no serás feliz nunca.

Pero, muchas mujeres creen que al divorciarse fracasarán o serán criticadas o atacadas, y no es así, y si alguien te critica, pues no debes prestar atención, pues tu felicidad y bienestar son lo más importante.

Y una de las películas que debes ver si estás atravesando este proceso es Comer, rezar, amar, donde muestra la vida de una mujer que decidió divorciarse de su esposo porque no era feliz y se fue a recorrer el mundo y buscar su felicidad.

Por eso, te dejamos algunas de las frases más motivadoras, para que te liberes de los temores, y tomes la decisión correcta.

Frases de Comer, rezar, amar que prueban que el divorcio no es un fracaso

“El equilibrio es no dejar que nadie te ame menos de lo que te amas tú”.

“Nos conformamos con vivir infelices porque nos da miedo el cambio y que todo quede reducido a ruinas”.

“La felicidad es consecuencia de un esfuerzo personal. Luchas para conseguirla, la trabajas, insistes en encontrarla y hasta viajas por el mundo buscándola”.

“Todo pasa, con el tiempo todo pasa”.

“Tener el corazón roto significa que has tratado de hacer algo. La única manera de sanar es confiar”.

“La ruina es un regalo. La ruina es el camino a la transformación”.

“Nos merecemos algo mejor que estar juntos por miedo a ser destruídos si nos separamos”.

“Algunas veces debemos dejar de analizar el pasado, dejar de planear el futuro y simplemente ver qué pasa”.

“Hasta que estés cómoda estando sola, no te darás cuenta de si estás escogiendo estar con alguien por amor o por soledad”.

“El final es el mismo, así que mejor si el viaje es feliz”.

Si con quien estás ya no te hace feliz es momento de renunciar y buscar tu felicidad, pues estás mejor sola que mal acompañada, y el amor de tu vida llegará a ti cuando sea el momento.