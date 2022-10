4 desplantes de Jada Pinkett a Will Smith por el que le piden que se divorcie de ella: “es una tóxica”

La relación de Will Smith y Jada Pinkett Smith parecía ser perfecta, y eran uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo.

Sin embargo, la verdad es que la pareja, que ya tiene 25 años de casados, no tiene el mejor matrimonio, y parece que ha habido abusos por parte de Jada que solo hasta hace unos meses salieron a la luz.

Desde que Will Smith golpeó a Chris Rock en los premios Oscar por defender a Jada luego que él hiciera una broma sobre su alopecia, su relación quedó expuesta y se han conocido algunos desplantes que la actriz le ha hecho a su esposo.

Son tantos, que los fans de Will Smith constantemente le piden al actor que abra los ojos, se valore, y termine su relación con Jada, p ues aseguran que no lo merece.

Will Smith: los desplantes que Jada le ha hecho y prueban que no lo ama

Aseguró que Will Smith exageró al golpear a Chris Rock

La actitud de Will Smith al golpear a Chris Rock no fue la mejor, pero darle la espalda como lo hizo Jada molestó mucho a los fans, pues aseguraron que lo abandonó cuando más lo necesitaba.

Una fuente cercana a Jada dijo que la famosa estaba molesta con Will por su actitud, a pesar que lo hizo para defenderla.

“Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas, pero ella estará a su lado”, dijo una fuente a Us Weekly, demostrando que Jada no lo apoyaba.

Violó su privacidad en un video publicado en sus redes

Durante un video que grabó Jada en el 2019 y se viralizó este año se ve a la actriz grabando a Will Smith mientras él le pedía que no lo grabara.

El famoso se ve molesto e incómodo y aunque le pedía que dejara de grabarlo ella solo se reía y lo seguía grabando, sin dejar de enfocarlo.

Jada le hizo unas preguntas a lo que el actor respondió enfadado “mi presencia en las redes sociales es mi pan y mantequilla. Así que no puedes usarme solo para las redes sociales. No empieces a rodar”, pero ella no se detuvo, y muchos en redes consideraron esta acción muy tóxica de su parte.

Se molestó con Will Smith por prepararle una fiesta de cumpleaños

Durante uno de sus programas Red Table Talk, Jada confesó que una vez le reclamó a Will Smith por prepararle una lujosa fiesta de cumpleaños a sus 40.

“Creo que el punto de inflexión en nuestra relación para mí ocurrió cuando cumplí 40 años. Fue entonces cuando tuve una crisis de mediana edad”, dijo Jada y luego aseguró que su esposo no pensó en ella, solo en él.

Will solo quiso tener un gesto romántico y lindo con Jada, pero a ella no le gustó, y lo trató mal, e incluso le dijo que lo que hizo fue una “muestra ridícula de mi ego, y eso me quebró y sigo devastado”.

Admite que le fue infiel

Durante uno de sus programas Jada Pinkett le reveló a Will Smith de forma pública que le fue infiel, y tuvo un romance con el cantante August Alsina hace años.

Según reveló, la infidelidad ocurrió cuando su matrimonio estaba pasando por un momento de crisis y estaban a punto de la separación.

Will Smith lo aceptó y no tuvo problemas con eso, pero sus fans le pidieron que reaccionara, pues nadie debería soportar una infidelidad y más cuando la persona ni muestra culpa.