Niño de ‘Wonder’ ya creció y sorprende a sus 16 como modelo: fotos que prueban que es un galán

Niño de Wonder ya creció y sorprende a sus 16 como modelo: las fotos que prueban que es un galán Captura película

Wonder fue una de las películas más exitosas del 2017 que tuvo como protagonista a Jacob Tremblay, quien dio vida a August Pullman, un niño con el síndrome de Treacher Collins.

Jacob sorprendió a todos no solo con su gran interpretación a sus 11 años, también con su impresionante transformación, con un espectacular maquillaje que cambió su rostro por completo y que que tardaba horas.

Sin embargo, ese niño ya creció y ahora es todo un adolescente de 16 años que triunfa como actor y modelo y luce muy guapo, robándose suspiros en redes.

Así luce el niño de ‘Wonder’ a sus 16 años como modelo

Jacob sigue triunfando en el cine, y es que luego de Wonder participó en películas como Chicos buenos, El depredador, y las películas animadas de Disney, Luca donde dio voz al protagonista y My Father’s Dragon recientemente.

También participará en La Sirenita, que se estrenará en el 2023, y se destaca como modelo de Fendi, sorprendiendo con lo mucho que ha crecido.

Jacob creció, es más alto ahora, luce delgado, y las facciones de su rostro cambiaron, ahora luce mucho más maduro.

Además, tiene el cabello largo y rizado y se ve muy guapo, lo que lo ha catalogado como uno de los adolescentes más guapos y recibe muchos halagos en redes por ello.

“Wow no puedo creer lo grande que está”, “que bello está August, se ve mucho más maduro”, “es todo un galán este chico, me encanta su actitud”, “wow tiene un porte de modelo, me encanta”, y “es increíble que esté tan grande y siempre bello”, fueron algunas de las reacciones en redes.

