La historia de amor de Matt Damon con su esposa latina: la conoció en un bar cuando era camarera

Matt Damon es uno de los actores más famosos de Hollywood que a sus 52 años tiene una exitosa carrera y se ha destacado en películas como La gran estafa, Misión rescate y En busca del destino.

El famoso sigue cosechando éxitos en su vida profesional, pero también tiene una vida personal maravillosa y una relación como de cuento de hadas.

Matt tiene un matrimonio estable con Luciana Barroso, una argentina que le robó el corazón y lo conquistó a primera vista.

Ahora ya tienen 17 años de matrimonio y han formado una hermosa familia con sus tres hijas Isabella, Gia y Stella.

Su historia de amor parece sacada de una película romántica y aquí te la contamos, para que entiendas que el amor llega cuando menos lo esperas.

La impactante historia de amor de Matt Damon con su esposa argentina

Matt Damon conoció a Luciana en un bar en la playa, donde ella trabajaba como camarera, y fue amor a primera vista.

Luciana se mudó de Argentina a Estados Unidos en el 2000 tras divorciarse de su primer esposo, con quien además tuvo una hija, Alexia.

La joven decidió comenzar su vida en un nuevo país y solo quería salir adelante y buscar el mejor futuro, y su camino se cruzó con el de el actor de la forma más inesperada en el 2003.

Matt estaba trabajando en la película, Pegado a ti, junto a Eva Mendes, y fue al bar a tomar unos tragos, pero unas fans que estaban emocionadas por conocerlo lo acecharon por lo que él decidió esconderse detrás de la barra del bar, y ahí vio a Luciana.

“Apareció ella, que me miró y me preguntó: ¿Qué hacés acá?. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conocés a la mujer de tu destino, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible. Cuando estaba en mis veintipico, me preguntaba si alguna vez sería capaz de asentarme, pero encontré a la persona correcta y cuando la vi, fue como si me golpeara un rayo. Literalmente, todo cambió en mi vida”, dijo Damon en una entrevista, detallando que de inmediato quedó flechado con ella, y nació el amor.

Desde ese encuentro comenzaron a salir e hicieron pública su relación al poco tiempo en alfombras rojas, y se casaron en el 2005.

