“Parece una abuelita”, el criticado y “aburrido” look de Clara Chía en último partido de Piqué

Clara Chía Martí, la novia de Piqué, sigue recibiendo constantes críticas y ataques por su relación con Piqué, luego que le fuera infiel a Shakira con ella.

Muchos la culpan de destruir a la familia que la cantante y el futbolista formaron, y la atacan sin piedad en las redes.

Este fin de semana, Clara fue blanco de críticas por su look, al asistir al último partido de Gerard Piqué en con el F.C Barcelona.

El español sorprendió el pasado jueves cuando anunció que se retiraba del fútbol y que este sábado sería su último juego y así lo cumplió.

Este sábado el jugador se despidió de sus compañeros y público, y aunque muchos aseguraban que Clara no iría, sí estuvo en las gradas apoyando a Piqué.

El look “aburrido y simple” de Clara Chía en el último partido de Piqué

Al finalizar el partido, cuando no había público ni aficionados en las gradas, Piqué subió para compartir con ella y se les vio muy románticos y enamorados.

De hecho, Piqué la abrazaba y hasta le dio un beso, aunque ella parecía más alejada y apenada.

Sin embargo, su look le hizo recibir muchas críticas pues llevó un pantalón, suéter oversize gris y bufanda vinotinto.

Si!!!! Mi pareja favorita en el mundo mundial! No pueden más de enamorados los dos. Parece que cuando están juntos estuvieran en el cielo. Les sale el amor por todos los lados, irradean amor. Gerard está totalmente rendido a sus pies 😍💑



Clara Chia Marti & Gerard Piqué ❤ pic.twitter.com/TWkRAWuqgj

Muchos aseguraron que este look era “aburrido y simple”, y nada que ver con Shakira, quien siempre deslumbraba con jeans ajustados y camisetas ajustadas.

“Wow esta mujer si se viste mal, no sé qué le vio Piqué”, “que look tan aburrido el de Clara en el partido, se ve terrible”, “ni mi abuela se viste tan feo”, “Clarita que simple, nada que ver con Shaki”, y “de los looks más aburridos y simples que le he visto”, fueron algunas de las críticas que recibió la novia de Piqué.

Sin embargo, aunque la critiquen, la relación de Piqué y Clara va de maravilla, y cada vez se muestran más enamorados y felices.