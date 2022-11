Shakira reaparece con nuevo look y aseguran que se ve más “joven y bella” que Clara a sus 23

Shakira reaparece con nuevo look y encanta: “se ve más joven y hermosa que Clara” Instagram @shakira / @clara_chia_marti_fotos

Shakira luce cada vez más hermosa y rejuvenecida a sus 45, y es que parece de 20 años con cada look que lleva, sorprendiendo a todos.

No es que la famosa no envejezca, solo que se cuida, y no se ha excedido con retoques estéticos, luciendo natural y hermosa.

Para este Halloween la famosa decidió disfrazarse y probó varios atuendos, de porrista, de Mujer Maravilla, y el último y fue el favorito, el de ángel.

Para este último disfraz, la famosa cambió de look y llevó un nuevo estilo de cabello que encantó a todos, y por el que la compararon con la novia de Piqué, Clara Chía Martí.

El nuevo look de Shakira por el que la comparan con novia de Piqué

Shakira llevó un vestido corto y sexy blanco con falda de tul, corsé y tiras finas, y alas de ángel, e incluso llevó los ojos en tono rojo.

Además, llevó el cabello corto y rubio platinado con fleco, luciendo hermosa y muy juvenil, por lo que aseguran que se ve más joven y hermosa que la novia de su ex.

“Que guapa se ve con ese rubio, parece como de 20″, “OMG Shakira de rubia se ve mucho más joven y hermosa que Clara”, “este look le va de maravilla, debería probar este corte y tono”, “Shakira se ve hermosa con lo que lleve, pero de rubia se ve espectacular”, y “es que es más hermosa que la novia de Piqué, no se donde tiene los ojos ese hombre”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La novia de Piqué, Clara Chía Martí también es rubia y tiene el cabello largo, pero muchos en redes aseguran que se ve más vieja que Shakira, especialmente con el nuevo look de la colombiana, aunque la novia de Piqué tiene 23.