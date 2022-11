Selena Gómez muestra la importancia de amarte como eres: lecciones de amor propio que ha dado

Selena Gómez es una de las actrices y cantantes más famosas y exitosas, que a pesar de tener una carrera extraordinaria tiene problemas como muchos y vive la depresión y bipolaridad.

En su nuevo documental, que se estrenó este 4 de noviembre, la famosa se sincera y habla de lo difícil que es vivir con estos trastornos y además ser una persona que está expuesta al ojo público.

Aunque le costó entender sus pensamientos y sentimientos, Selena salió adelante y entendió que sentirse así no está mal y ahora es más feliz y puede controlar sus emociones y pensamientos.

Te recomendamos: Selena Gómez se harta de ‘meter la barriga’ para lucir más delgada: así se rebela contra los estereotipos

Además, también ha luchado con su peso, que varía debido a su enfermedad de lupus y los tratamientos y medicamentos que toma para ello.

Por eso, quién mejor que Selena para dar los mejores consejos y enseñarnos a amarnos y aceptarnos como somos.

Selena Gómez enseña cómo amarnos y aceptarnos

No prestes atención a lo que digan los demás

En su nuevo documental My mind and me, donde cuenta cómo enfrenta su trastorno bipolar y depresión, la famosa dejó claro que nunca debes prestar atención a lo que los demás digan.

“Sé quien eres, Selena. A nadie le importa lo que haces. Se trata de quién soy, de estar bien con lo que soy. Estoy agradecida de estar viva”, se dijo la famosa a sí misma, dando un gran ejemplo y enviando un poderoso mensaje de amor propio.

Ama tus curvas

Debido al lupus, el peso de Selena varía constantemente, y aunque le llevó tiempo y le costó, aprendió a amar sus curvas, a pesar de las constantes críticas que recibe.

La famosa entendió que es algo que no puede controlar, y que no debe acomplejarla pues es hermosa con curvas, y es el mensaje que ha querido dar al mostrar su cuerpo real, como es, sin filtros en sus redes.

Está bien no estar bien

La famosa sufre de ansiedad, depresión y bipolaridad, y deja claro que es importante hablar de ello y pedir ayuda pues está bien no estar bien.

Nadie es perfecto, pero lo importante es buscar ayuda y hacer lo que te haga feliz y plena, sin temor a decir lo que vives y cómo te sientes, solo debes aceptarlo y trabajar en ello.

Te recomendamos: Luego de asegurar que era su mejor amiga, Britney Spears ataca a Selena Gómez con extraño mensaje

Las barrigas reales están de vuelta

Hace unos meses, la actriz y cantante dio una gran lección al publicar un video en sus redes en el que deja claro que se cansó de meter la barriga, para aparentar un cuerpo perfecto.

"Encolha a barriga!"

"Eu não vou encolher nada! Barrigas reais estão de volta, p*rra!"



🎥 Selena Gomez via TikTok. 🔥 pic.twitter.com/npgfetxJxL — Portal Selena Brasil (@PortalSelenaBR) August 3, 2022