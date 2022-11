Joana Benedek demuestra que no hay edad para el amor: ¿Con quién se casó?

Joana Benedek, un referente de las telenovelas de hace unos años, se acaba de dar una nueva oportunidad en el amor, y no podemos evitar pensar en la belleza y la reflexión que deja acerca de los tabúes respecto a, cuáles son las edades correctas para casarse.

Lo cierto es que no hay edad para el amor, no se ‘te ha ido el tren’ y no todo está perdido en el amor, la sociedad se ha encargado de infundirnos ese miedo, tanto que en el proceso, las personas tienden a tomar decisiones apresuradas con sus relaciones sin darse el tiempo de procesar si es lo que realmente buscan.

La actriz, Joana Benedek es una de las famosas que invita al público a perder el miedo con las relaciones y también a romper estereotipos en el amor, para que fans y todas aquellas personas que la vean, se olviden un momento de la opinión de otros y comiencen a vivir su plena felicidad.

La villa perfecta de los melodramas mexicanos

Joana Benedek, la originaria de Bucarest, Rumania, se convirtió en un referente de las telenovelas de finales de los noventa y principios de los 2000, era la villana perfecta, su carrera comenzó en Venezuela, siendo modelo y continuando como actriz.

Posteriormente, la actriz llegó a México para protagonizar algunos de los icónicos melodramas de aquel entonces como ‘Amigas y Rivales’ de 2001, ‘La fea más bella’ 2006, ‘Destilando Amor’ de 2007 junto a Eduardo Yáñez y Angélica Rivera y ‘Hasta que el dinero nos separe’ de 2009 con Itatí Cantoral y Pedro Fernández.

Su última aparición en televisión fue en 2011 ‘Dos Hogares’ producida por Emilio Larrosa, quien fungió como un mentor en su vida, tanta fue su conexión que fue el propio productor el encargado de entregarla en el altar.

Joana Benedek se casó a sus 50 años y demuestra que no hay edad para el amor

El pasado 4 de noviembre, la actriz rumana se casó en La Catedral Ortodoxa de San Pedro y San Pablo, ubicada en Huixquilucan, Estado de México, que al final de la ceremonia, su madrina fue Norma Philippe, (esposa de Emilio Larrosa) la encargada de firmar el certificado de matrimonio. El ‘sí acepto’ entre Joana Benedek y Javier Vargas, de quien hasta el momento todavía se sabe muy poco, fue celebrado con un show de fuegos artificiales.

Posteriormente, se trasladaron a un salón de lujo lleno de creatividad, donde pudimos ver entre los invitados a algunas figuras del ambiente artístico mexicano como Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, Claudia Troyo, Shanik Berman y la propia madre Joana Benedek quien viajó desde Rumania para presenciar este día tan especial para su hija.

El vestido que lució Joana Benedek en su boda

La actriz se enfundó en un vestido corte sirena con pedrería discreta y escote ‘V’ con mangas largas de encaje, además de un peinado que mostraba su pelo ondulado y un maquillaje natural.